Charles Aznavour: Ein Leben für das Chanson

Mit Liedern wie „La Bohème“ und „Emmenez-moi“ wurde er zum weltberühmten Chansonnier der französischen Musik: Charles Aznavour. Der aus einer armenischen Familie stammende Sänger hinterließ mehr als 1200 Lieder in seiner über 70 Jahre währenden Karriere. Am 22. Mai, seinem 101. Geburtstag, kommt ein Biopic über ihn in die deutschen Kinos: „Monsieur Aznavour“.

Edith Piaf entdeckte ihn

Schon als kleines Kind förderten seine Eltern seinen künstlerischen Werdegang. Als Sohn armenischer Eltern wurde Charles Aznavour am 22. Mai 1924 in Paris geboren. Bereits in jungen Jahren spielte er in Theaterstücken mit.

Den Durchbruch hatte Aznavour, der ursprünglich Shahnourh Varinag Aznavourian hieß, im Jahr 1946, als ihn eine weitere Ikone der französischen Musik entdeckte: Edith Piaf. Sie nahm den damals 22-jährigen Aznavour mit auf ihre Tourneen durch Frankreich und die USA.

Charles Aznavour mit den Eltern 1964 in seinem Ferienhaus. Der Vater stammte aus dem heutigen Georgien und seine Mutter floh vor Völkermord an den Armeniern in der Türkei nach Frankreich. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Farabola/Leemage | ©Farabola/Leemage

Mühsamer Anfang

Seine Karriere verlief nicht immer glatt: Als Kind von Einwanderern, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, musste er sich im Showbusiness erst mühsam durchsetzen und am Anfang viel Kritik über sich ergehen lassen.

Mit gerade einmal 1,61 Meter war er klein, wurde für seine Aussprache und Stimme oft kritisiert – doch ab 1950 bewies er, dass er seinen ganz eigenen Stil hatte und sich von Kritikern nicht beirren ließ. Er eroberte Konzerthallen wie das legendäre Pariser „Olympia“ und feierte Erfolge, auch in den Charts, mit Liedern wie „Sur ma vie“.

Heute zählt er zu einem der wichtigsten Chansonniers Frankreichs mit über 1200 Liedern und 91 produzierte Alben.

Aznavours eigentlicher Nachname war Aznavourian. Ab 1982 nahm er offiziell seinen Künstlernamen Aznavour als seinen bürgerlichen Namen an. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Bernd Von Jutrczenka

Meister nostalgischer Lieder und poetischer Liebesgeschichten

Die Lieder von Charles Aznavour erzählen meistens Liebesgeschichten, die berühren – emotional, aber ohne übertriebenes Pathos. Wie ein Seiltänzer balanciert er zwischen den Gefühlswelten: Verlust, Sehnsucht, Nostalgie – stets begleitet von einem Hauch Melancholie in seiner Stimme. Oft wurde er als der französische Frank Sinatra bezeichnet.

Mit einer unverkennbaren Stimme und teilweise auch mit Ironie sang Charles Aznavour seine Lieder nicht nur, sondern er interpretierte sie mit dem ganzen Körper.

Charles Aznavour - La Boheme - B&W - HQ Audio

Ein Beispiel dafür ist das Chanson „La Bohème“, in dem sich ein Maler an seine Jugend im Pariser Viertel Montmartre erinnert – eine Zeit voller Armut, aber auch Sinnbild für Freiheit und Glück. Die Performance zu „La Bohème“ – ganz gleich, wann und wo sie stattfand – war stets geprägt von einer ausdrucksstarken Gestik, mit der er unter anderem die Pinselstriche eines Malers andeutete.

Weltweiter Erfolg

Die Lieder von Charles Aznavour sind nicht nur in Frankreich bekannt – vielmehr wurde er zu einem internationalen Star. So feierte er mit dem Lied „For me formidable“ aus dem Jahr 1964 weltweit Erfolge.

Mit diesem Lied triumphierte er in New York in der renommierten Carnegie Hall, die er auf eigene Kosten mietete. Im Lied spielt Aznavour mit den beiden Sprachen Englisch und Französisch, die er vermischt: Er singt davon, auf „die Sprache Shakespeares“ verzichten zu wollen und wechselt zur „Sprache Molieres“, um seine Geliebte zu umwerben.

Aznavour sang auch auf Deutsch

Charles Aznavour war nicht nur Interpret, er schrieb auch als Autor für andere Künstler, so für Sylvie Vartan, Johnny Hallyday und Mireille Mathieu. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images / Daniel Frasnay | Daniel Frasnay

In den 1960er- und 1970er-Jahren war es üblich, große Hits aus dem eigenen Repertoire in verschiedenen Sprachen zu singen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Charles Aznavour war da keine Ausnahme: Er sang viele seiner Lieder auch auf Deutsch, zum Beispiel das bekannte Stück „Comme ils disent“, das auf Deutsch als „Wie sie sagen“ erschien.

Mit diesem Lied durchbrach er gesellschaftliche Tabus – bereits in den 1970er-Jahren thematisierte „Comme ils disent“ offen Homosexualität.

Karriere als Filmschauspieler

Charles Aznavour stand in mehr als 60 Filmen vor der Kamera namhafter Regisseure wie Jean Cocteau und Claude Chabrol. In François Truffauts „Schießen Sie auf den Pianisten“ spielte er die Hauptrolle.

1980 spielte er in Volker Schlöndorffs „Die Blechtrommel“ den Spielzeug- und Gemischtwarenhändler Sigismund Markus. Für seine schauspielerische Leistung erhielt er 1997 auch einen César als Ehrenpreis.

Armenien hat er nie vergessen

Charles Aznavour vergaß seine Wurzeln nie. Zeit seines Lebens setzte er sich für Armenien ein – besonders nach dem verheerenden Erdbeben in Spitak 1988.

Nach dem Erdbeben von Spitak 1988 gründete Charles Aznavour die Hilfsorganisation „Aznavour pour l’Arménie“ und veröffentlichte das Benefizlied „Pour toi Arménie“, um Spenden für die Opfer zu sammeln. Das Bild zeigt ihn bei einem Fernsehauftritt, bei dem er dieses Lied sang. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photo12 | Jacques Loew

Für sein Engagement erhielt er 2008 die armenische Staatsbürgerschaft und wurde 2009 zum Botschafter Armeniens in der Schweiz sowie zum ständigen Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf ernannt. Auch bei der UNESCO war er als Botschafter aktiv.

2011 wurde in der armenischen Hauptstadt Jerewan das Charles-Aznavour-Center eröffnet – ein Kulturzentrum, das von seiner Stiftung, der Aznavour Foundation , ins Leben gerufen wurde.

Biopic „Monsieur Aznavour“ kommt in die deutschen Kinos

In „Monsieur Aznavour“ spielt Tahar Rahim den Chansonnier Charles Aznavour. Für seine Darstellung erhielt er eine César-Nominierung als Bester Hauptdarsteller erhielt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Filmverleih Weltkino | Antoine Agoudjian, Rémi Deprez

Zu seinem Geburtstag kommt nun das Biopic „Monsieur Aznavour“ in die deutschen Kinos – ein Film, der sich den Anfängen der Karriere des legendären Sängers bis zum Durchbruch widmet. Regie führten Mehdi Idir und Grand Corps Malade, Rapper und Regisseur.

Ein Leben für das Chanson

Am Tag des Kinostarts wäre Charles Aznavour 101 Jahre alt geworden. Zu seinen erfolgreichsten Liedern zählt auch „Emmenez-moi“, in dem er von dem Wunsch singt, weit fortgehen zu wollen – wo das Elend des Lebens besser zu ertragen sein: „Nehmt mich mit bis ans Ende der Welt, nehmt mich mit ins Land der Wunder. Mir scheint, dass das Elend in der Sonne weniger schmerzhaft wäre.“

Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil

Ohne den Gesang konnte Aznavour nicht leben. In einem seiner letzten Interviews mit der französischen Zeitung Le Figaro sagte er : „Ich bin der älteste noch aktive Sänger der Welt!“ Und er fügte hinzu, dass er bis zu seinem 100. Lebensjahr gerne singen wolle. Das hat er nicht mehr geschafft – Charles Aznavour starb am 1. Oktober 2018 im Alter von 94 Jahren. Doch seine Stimme und seine Chansons werden noch sehr lange weiterleben.