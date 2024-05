Botschafter aus dem Weltall – Sun Ra und sein Arkestra

Von Odilo Clausnitzer

Sun Ra ist eine der schillerndsten Figuren der modernen Musikgeschichte. Vor 110 Jahren kommt er in den USA zur Welt. Doch er behauptet stets, er stamme vom Saturn. Aus Weltraum-Mystik und Bezügen aufs alte Ägypten zimmert sich der Pianist eine bunte Privatmythologie zurecht. Mit seinem "Arkestra" macht er zunächst eine fortschrittliche Art von Swing, später wird er zum Free Jazz-Pionier. Als einer der ersten Jazzmusiker setzt er Synthesizer ein. Nach seinem Tod 1993 übernimmt Saxofonist Marshall Allen die Band; er wird im Mai sagenhafte 100. Ein Rückblick auf ein einzigartiges Musikphänomen.

Sun Ra:

Moonship Journey

Sun Ra Arkestra



Fletcher Henderson:

Can You Take It

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

UFO

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

I Am Strange

Sun Ra



Sun Ra:

A Call For All Demons

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

Saturn

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

Message To Earthman

Yochanan & Sun Ra and his Arkestra



Sun Ra:

Space Mates

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

Dancing In The Sun

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

Magic City

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

The Wind Speaks

Sun Ra



Sun Ra:

Space Is The Place

Sun Ra



Frédéric Chopin:

Chopin

Sun Ra Arkestra



Sun Ra:

Venus, The Living Myth

Meshell Ndegeocello