Curtis Stigers & SWR Big Band

c Julia Kesch SWR Julia Kesch

Sein Ziel ist es, das Publikum glücklich zu machen – das gilt für Curtis Stigers insbesondere auch für die The Las Vegas Show mit der SWR Big Band. Neben seinen eigenen Hits steht dabei das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 1960er Jahre im Mittelpunkt. Seit Jahren gehört Stigers zu den besten Jazz-Sängern weltweit, heimste viele Auszeichnungen ein, vor allem deswegen, weil er es wie kein Zweiter schafft, selbst Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern ohne die eigene Identität zu verlieren. Sinatra Klassiker wie "I´ve got you under my skin", "Come fly with me", "Fly me to the moon" oder seinen eigenen Nr. 1 Hit "I wonder why", der Entertainer mit der charismatischen Stimme kann einfach alles singen! Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt oder Rod Stewart holten ihn deshalb auf ihre Bühne.

Curtis Stigers und die SWR Big Band – das ist die gelebte Zeitreise im Hier und Jetzt, das ist große Musik und großes Entertainment. Das ist The Las Vegas Show, empfohlen von 8 bis 88 und am besten zu zweit.

Das Restaurant ‚Daimler‘ im Mercedes-Benz Kundencenter empfängt einen ausgewählten Kreis an Gästen bereits um 17:30 Uhr zu einem Menü in 3 Gängen inklusive Aperitif, bevor der reguläre Konzerteinlass um 19:00 Uhr beginnt. In diesem Rahmen bieten Ihnen die limitierten Zusatz-Tickets außerdem einzigartige Einblicke in den Soundcheck der Musikerinnen und Musiker, während Sie sich bereits vorab Ihren Lieblingsplatz im Saal sichern könnnen.