SWR Big Band | Heimspiel No. 18

Datum: Sonntag, 1. März 2026 Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Phoenixhalle

Phoenixhalle im Römerkastell

Naststr. 43-45

70376 Stuttgart

Lageplan Normalpreis: 49,00 Euro Ermäßigung (unter 30 J): 24,50 Euro Rollstuhlfahrer / Schwerbehinderte mit B im Ausweis: 49,00 Euro Begleitperson Rollstuhlfahrer / Schwerbehinderte mit B im Ausweis: Kostenlos Tickets Mitwirkende: SWR Big Band

John Beasley



Der Pianist und Arrangeur John Beasley aus Kalifornien ist der musikalische Kopf im ersten Teil der 18. Ausgabe. Sein neues Programm mit der SWR Big Band ist in gewissem Sinn eine Hommage an die Stadt Stuttgart, die er seit der Zusammenarbeit mit der SWR Big Band lieben gelernt hat. Die meisten Stücke sind während seiner Aufenthalte mit der SWR Big Band in Stuttgart entstanden, inspiriert auch von Besuchen in der Staatsgalerie. In Summe also eine spannende Reise und ein neuer Blick auf die Landeshauptstadt durch die Perspektive eines der weltweit führenden Arrangeure.

John Beasley bei einer Studioproduktion mit der SWR Big Band in Stuttgart. SWR Julia Kesch

Beasley ist vielfach für den Grammy nominiert worden und hat bereits 2 begehrte Trophäen bekommen für jeweils das beste Arrangement, u.a. für „Scrapple from the apple“ aus dem SWR Big Band Album „Bird Lives“.

Im zweiten Teil, so viel ist schon klar, geht es mit dem Überraschungsgast musikalisch wieder in eine ganz andere Richtung.

Das alles in bekannter Wohnzimmeratmosphäre in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart. Kurz gesagt: Der perfekte Abend für weltoffene Musikfans.



