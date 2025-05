Die SWR Big Band tritt mit den Queens of Soul & Curtis Stigers unter der Leitung von Magnus Lindgren beim Rheinland Pfalz Tag im Rahmen der Sendung Statt - Land - Quiz auf. Der Eintritt ist frei.

„Queens of Soul“ ist nicht irgendein Soulprogramm: Die Königinnen und ihre Hits stehen bei diesem Programm beim Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt im Mittelpunkt. Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone, Chaka Khan oder Beyoncé - das Repertoire orientiert sich an Hits, die Frauen gesungen haben. Unterstützt wird die Band von drei außergewöhnlichen Soulstimmen aus Deutschland, USA & Schweden. Die lokalen Farben hält die Deutsche Jazzpreisträgerin Fola Dada hoch, die seit vielen Jahren feste Bandsängerin der SWR Big Band ist und zusammen mehrere Alben veröffentlicht hat. Aus New York stammt die umwerfende Onita Boone, die mit Whitney Houston, Patti LaBelle oder Elton John tourte. Aus Stockholm kommt mit Ida Sand eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandinaviens. Mit ihrem Solo-Project „ My Soul Kitchen“ hat sie gezeigt, dass sie alle Zutaten des Soul perfekt beherrscht. Die Leitung hat an diesem Abend der Artist in Residence Magnus Lindgren aus Schweden. Queens of Soul - die mehrfach Grammy nominierte SWR Big Band unterstreicht damit einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit un d ihren Stellenwert als Formation, die ihresgleichen sucht – dieser Abend lässt die Seele tanzen!

„Mein Ziel ist es das Publikum glücklich zu machen“ – das gilt für Curtis Stigers insbesondere auch für die The Las Vegas Show mit der SWR Big Band. Neben seinen eigenen Hits steht dabei das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 1960er Jahre im Mittelpunkt. Seit Jahren gehört Stigers zu den besten Jazz-Sängern weltweit, heimste viele Auszeichnungen ein, vor allem deswegen, weil er es wie kein Zweiter schafft, selbst Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern ohne die eigene Identität zu verlieren. Sinatra Klassiker wie I´ve got you under my skin, Come fly with me, Fly me to the moon oder seinen eigenen Nr.1 Hit I wonder why, der Entertainer mit der charismatischen Stimme kann einfach alles singen. Auch Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt oder Rod Stewart holten ihn deshalb auf ihre Bühne. Curtis Stigers und die SWR Big Band – das ist die gelebte Zeitreise im Hier und Jetzt, das ist große Musik und großes Entertainment. Also: The Las Vegas Show, empfohlen von 8 bis 88 und am besten zu zweit.

Curtis Stigers mit der SWR Big Band SWR Julia Kesch

Hinweis: Der Auftritt der SWR Big Band wird auch live im SWR Fernsehen übertragen.

