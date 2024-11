Queens of Soul feat. Kim Sanders

Queens of Soul ist nicht irgendein Soulprogramm: Die Königinnen und ihre Hits stehen im Mittelpunkt. Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone, Chaka Khan oder Beyoncé - das Repertoire orientiert sich an Hits, die Frauen gesungen haben. Unterstützt wird die Band dabei gleich von drei außergewöhnlichen Soulstimmen aus Deutschland, USA und Schweden.

Datum: Freitag, 28. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Roxy

Schillerstraße 1

89077 Ulm

Einheitskategorie: 39,50 Euro Tickets kaufen Programm: Queens of Soul Mitwirkende: Kim Sanders

Onita Boone

Ida Sand



Mit „Queens of Soul“ – bringt die SWR Big Band Soulmusik, die von Frauen gemacht wurde. Unterstützt wird die Band dabei gleich von drei außergewöhnlichen Soulstimmen aus Deutschland, USA & Schweden: Die Singer-Songwriterin Kim Sanders kommt ursprünglich aus Indiana und erlangte in Deutschland durch ihre Solo- und Bandprojekte, einschließlich ihrer Teilnahme an The Voice of Germany, große Bekanntheit. Aus New York stammt Onita Boone, die mit ihrer 3 Oktaven-Stimme schon mit Whitney Houston, Patti Labelle oder Elton John tourte. Mit Ida Sand aus Stockholm kommt zudem eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandinaviens, die den sogenannten blue-eyed-Soul repräsentiert. Das wird ein sehr emotionaler Abend mit zu Herzen gehenden Balladen und in die Beine gehenden Grooves. Dafür steht natürlich auch die vierfach für Grammy nominierte SWR Big Band und unterstreicht einmal mehr ihre ungemeine Wandlungsfähigkeit und ihren Stellenwert als enorm druckvolle Formation, die ihresgleichen sucht – dieser Abend lässt die Seele tanzen!