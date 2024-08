SWR Big Band | Queens of Soul

Mehr als 60 Pop/Rock/Elektro-Festivals wurden in diesem Jahr in Großbritannien und den Niederlanden abgesagt. Ganz so dunkel sieht’s bei uns noch nicht aus. Aber auch hier haben einige Macherinnen und Macher aufgegeben oder zumindest zu kämpfen. Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen: Die Kosten sind gestiegen, Fachkräfte haben sich andere Jobs gesucht. Doch das allein erklärt die Probleme nicht. Wollen die jungen Festivalfans überhaupt noch das Gleiche wie die Generationen davor? Wie siehts eigentlich in der Klassik und im Jazz aus? Und was muss sich tun, damit die vielfältige Festivallandschaft in Deutschland erhalten bleibt? Eva Röder diskutiert mit Bernhard Chapligin – Konzert- und Festivalveranstalter; Prof. Dr. Beate Flath – Popkulturenforscherin an der Universität Paderborn; Daniel Koch – Musikjournalist