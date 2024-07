Das live@school-Projekt richtet sich an motivierte und engagierte Nachwuchs-Bigbands und findet bereits seit 2010 statt. Bei live@school handelt es sich nicht nur um eine reine Elitenförderung, Bewerbungen von Schul-Bigbands aller Spielniveaus sind willkommen.

Ihr wollt mit Musikern der SWR Big Band jammen? Folgende Möglichkeiten bietet das Nachwuchsförderprojekt live@school an:

Studioworkshop

Unter professionellen Bedingungen nimmt Eure Schul-Bigband Musiktitel im SWR-Tonstudio auf. Mit dabei ist ein Musiker der SWR Big Band, der Euch unterstützt und coacht. Die nächsten Termine finden Ende Februar 2025 statt. Der Zeitaufwand vor Ort beträgt ca. vier Stunden.

Einzelworkshop

Ein Musiker der SWR Big Band kommt zu Euch an die Schule und leitet dort einen Workshop. Ob das Coaching für die ganze Big Band oder nur für bestimmte Sections erfolgen soll, entscheidet Ihr. Der Zeitaufwand vor Ort beträgt ca. drei Stunden.

Gemeinsames Konzert

Nach drei Einzelworkshops zur Vorbereitung findet ein gemeinsames Konzert statt. Im ersten Set könnt Ihr dem Publikum dann zeigen, was Ihr gelernt habt. Im Anschluss tritt die SWR Big Band selbst live@school auf, unter der musikalischen Leitung des Dozenten.

BBBC - BigBandBoot Camp

Auch Instrumentalisten, die keine Schule mehr besuchen, haben die Chance an einem Workshop mit Dozenten der SWR Big Band teilzunehmen. Im Rahmen des BigBandBoot Camps werden in der Akademie Staufen bei Freiburg sowohl bekannte, als auch neue Songs einstudiert. Zu den Workshop-Themen gehören die Einführung in die Improvisation, aber auch die Improvisation für Fortgeschrittene. Mehr Informationen und Anmeldung bei der BDB Akademie.



Das nächste BBBC findet vom 24.01. bis zum 26.01.2025 in Kooperation mit der Musikhochschule Freiburg, dem Bund Deutscher Blasmusikverbände und der SWR Big Band statt.

BDB Musikakademie C Bez + Kock Architekten

BRAWO-Akademie

Am 24. November 2024 finden im Rahmen der Blasorchester-Messe BRAWO in Stuttgart Workshops mit der SWR Big Band statt. Willkommen sind motivierte und engagierte Nachwuchs-Bigbands und Jazz-Ensembles aller Alters- und Leistungsgruppen. Weitere Infos:

Blasorchester-Messe

Mehr Informationen zu live@school

Weitere Infos zu live@school

Bewerbungsverfahren für die Angebote der SWR Big Band

Falls ihr noch offene Fragen zum Projekt habt, könnt ihr euch jederzeit per Mail bei Nadja Bader melden. Wenn Ihr beim Projekt live@school mitmachen wollt, dann bewerbt Euch über das folgende Formular.