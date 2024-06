Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

SWR Big Band Kartenverlosung

Teilnahmeberechtigung und Datenschutzbedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das SWR-Gewinnspiel, 2x2 Karten, für "Queens of Soul" Konzert mit Onita Boone, Fola Dada und Ida Sand am 21. Juli in Tengen.. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist der Südwestrundfunk (https://www.swr.de/impres-sum).

2. Der Gewinn sind jeweils 2 Tickets für "Queens of Soul" in Tengen, 2024.

3. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

4. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer*innen den Beitrag mit „Gefällt mir“ auf Facebook markieren..



Kommentare, die gegen unsere Netiquette (www.swr.de/netiquette), die Nutzungsbedingungen und (Community-)Richtlinien von Facebook, geltendes deutsches Recht und oder die Rechte Dritter verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der/die Teilnehmende ist damit von der Verlosung bzw. dem Gewinn ausgeschlossen. Die Teilnehmenden verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu posten oder zu teilen.



5. Der Teilnahmezeitraum ist vom 29.06.2024, 10:00 Uhr, bis 07.07.2024, 23:59 Uhr.



6. Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmer*innen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

7. Die Gewinner*innen werden über eine direkte Facebook-Nachricht / Kommentarfunktion benachrichtigt.

Sonstige Hinweise

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Ein Weiterverkauf des Gewinns ist nicht erlaubt.

Das SWR Big Band Management behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen das SWR Big Band Management zu.

Das SWR Big Band Management kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!