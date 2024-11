Die SWR Big Band im Fernsehen & Radio

Ob Schätze aus dem Archiv, Konzerte in voller Länge oder Livestreams: Hier finden Sie die aktuellen Sendetermine der SWR Big Band im TV und Radio.

SWR Big Band im Fernsehen

2024 01.12.2024, 8:00 Uhr SWR Fernsehen The Swinging Christmas Show feat. Paul Carrack & strings 03.12.2024, 2:10 Uhr 3sat Nordic Voices feat. Silje Nergaard, Sinne Eeg & Isabella Lundgren, Leitung: Magnus Lindgren 17.12.2024, 3:05 Uhr 3sat The Swinging Christmas Show feat. Paul Carrack & strings 24.12.2024, 5:30 Uhr SWR Fernsehen The Swinging Christmas Show feat. Paul Carrack & strings 2025 06.01.2025, 1:30 Uhr 3sat Bird Lives! feat. Magnus Lindgren, John Beasley, Emma Rawicz, Camille Bertault & Jakob Manz 06.01.2025, 3:00 Uhr 3sat Heimspiel No. 14.1, Leitung: Magnus Lindgren 06.01.2025, 4:10 Uhr 3sat Heimspiel No. 14.2 feat. Meddy Gerville & Jakob Manz 03.02.2025, 4:10 Uhr 3sat Heimspiel No. 13.2 feat. Michael Kaeshammer, Leitung: Callum Au

Upcoming: The Swinging Christmas Show

Die Weihnachtskonzert von „Paul Carrack & SWR Big Band und Strings“ sind im Südwesten Deutschlands so gut wie Tradition. Wer einmal die stimmungsvollen Abende erlebt hat, kommt gern wieder. Das hat sich auch in Carracks Heimatstadt London herumgesprochen und führte zur Einladung, das Konzert in der renommierten „Royal Academy of Music“ zu spielen. Dem Wunsch kamen die Künstler am 17. Dezember 2019 mit „A Swinging Christmas Show“ in London nach.

Auf dem Programm standen Klassiker wie „Winter Wonderland“, „Let It Snow“ und „White Christmas“ genauso wie Songs von Frank Sinatra, Ray Charles und Etta James. Und natürlich auch Carracks eigene Hits wie „How Long“ und „The Living Years“, die der Sänger mit seiner unvergleichlichen Stimme im stimmigen Big-Band-Sound präsentierte.

Radio: SWR Big Band & Gäste - SWR4

Jeden Sonntag ist auf SWR4 von 21-23 Uhr eine neue SWR Big Band Sendung zu hören. Natürlich mit handkuratierter Musik, aktuellen Infos zur Band und persönlich moderiert von SWR Big Band Manager Hans-Peter Zachary.

Alle Sendungen können auch in der ARD Audiotehk nachgehört werden.

