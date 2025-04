ARD Jazz. Das Magazin

Von Mauretta Heinzelmann

Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!





Keith Jarrett:

As long as you know you’re living yours

Branford Marsalis



Sun Ra:

Space in the Place

Sun Ra



Günter „Baby“ Sommer:

Hymnus

Günter Baby Sommer Brotherhood and Sisterhood



Anouar Brahe:

Awake

Anouar Brahem



Bugge Wesseltoft

How

Bugge Wesseltoft



Sun-Mi Hong

Meaning of a Nest

Sun-Mi Hong