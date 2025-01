Für die Aufnahme ihres neues Albums „Trio“ wurden der Kontrabassist Lars Danielsson, der Gitarrist John Parricelli und der Trompeter Verneri Pohjola eingeladen in ein Schloss - in das französische Weingut Château Palmer. Die drei Top-Musiker aus Schweden, Großbritannien und Finnland spielten in dieser Besetzung erstmals zusammen. Und quasi unter Konzertbedingungen.

Denn anders als im Tonstudio, wo jeder in einem separaten Raum agiert, saßen die Musiker für die Aufnahme gemeinsam in einem Zimmer - die Nachaufnahme bei einem Fehler war also nur im Trio möglich. Herausgekommen ist wunderbare Musik mit einer Anmutung, die bestens in die stille Zeit passt. Hier wird kein Weihnachtshit gecovert und kein Glöckchen gebimmelt, sondern große Kunst in kleiner Besetzung geboten - urteilt unser Jazzkritiker Georg Waßmuth.