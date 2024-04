„First Two Pages of Frankenstein“ von The National: Alles wie immer

Über 20 Jahre sind die fünf mittlerweile ein Team. Und obwohl sie sich solo ganz unterschiedlich entwickelt haben – wenn sie zusammen kommen, dann klingen The National so wie sie immer klangen, auch auf „First Two Pages of Frankenstein“. Ein Album, das Kritiker Dirk Schneider zwar nicht begeistert, aber ihm zumindest Respekt abringt.

Nebenprojekte haben keinen Einfluss auf den Sound der Band

Die New Yorker Band The National: Vier sehr talentierte Musiker, die Brüderpaare Aaron und Bryce Dessner und Bryan und Scott Devendorf. Und ein eigenwilliger, charismatischer Sänger: Matt Berninger.

Klingt nach einer sehr guten Besetzung, und auch wenn es ein paar Jahre brauchte, The National sind schon länger im Olymp des Indie-Rock angelangt. Doch nach über 20 Jahren kommt einem auch etwas seltsam vor: Bryce Dessner lebt inzwischen in Paris, komponiert für Filme, Orchester und Ballett. Aaron Dessner arbeitet als Produzent unter anderem für Superstar Taylor Swift.

Alle Bandmitglieder verfolgen Kollaborationen mit anderen Künstler*innen. Was daran seltsam ist? Seltsam daran ist, dass all diese persönlichen Weiterentwicklungen kaum Einfluss auf die Musik von The National zu haben scheinen.

Berninger ist teils weniger kryptisch als sonst

Auch das neunte Album „First Two Pages Of Frankenstein“ klingt mehr oder weniger wie immer: Matt Berningers etwas weinerlicher Sprechgesang im Bariton weit im Vordergrund, dahinter ein ziemlich undefinierbarer Teppich aus E-Gitarren, Schlagzeug und meist etwas Klavier.

Das alles fließt in einem ruhigen, melancholischen Fluss dahin, musikalische Ausbrüche gibt es so gut wie nie. Die Gastsänger*innen Phoebe Bridgers und Sufjan Stevens bringen auch nicht mehr ein als ein bisschen Hintergrundgesang.

Nur die große Taylor Swift darf sich im echten Duett mit Berninger versuchen. Berührend wird es dann, wenn Berningers Texte weniger kryptisch sind als üblich und Geschichten erzählen.

Wenige Höhen und keine Neuerfindung der Band

In „Ice Machines“ von einem Mann, der nach dem Beziehungsende plötzlich alleine mit all den Gegenständen in seiner Wohnung ist. Oder in „New Order T-Shirt“, einem versöhnlichen Rückblick auf eine verflossene Liebe.

In der Ankündigung des Albums hatte Matt Berninger von einer Depression berichtet, aus der er sich mit „First Two Pages Of Frankenstein“ befreit habe. Es habe gar eine neue Ära der Band begonnen.

Musikalisch und textlich hat das Album wenige Höhen, es klingt immer noch eher nach Depression. Eine Neuerfindung der Band ist auch nur schwer rauszuhören, die musikalische Komfortzone, oder sollte man es besser „Erfolgsrezept“ nennen?, wird nicht verlassen.

Wie ein verletztes Tier auf der Bühne

Kurz: Ob freiwillig oder unfreiwillig, diese Band kommt nicht so recht aus dem Quark. Trotzdem muss man The National auch etwas zugutehalten: Hier gruppieren sich vier begnadete Musiker um einen Mann, der keine breitbeinigen Rock-Posen vollführt.

Er geht eher wie ein verletztes Tier auf die Bühne und stellt sich und die Welt infrage: Ein Anfang-50jähriger, der sich ganz nackt macht und zugibt, keinen Plan zu haben, vom Leben, von der Liebe, davon was das alles soll und wohin es geht.

Nicht das schlechteste Männerbild in unserer Zeit. Im finalen Stück „Send For Me“ erzählt Matt Berninger dann ganz konkret aus dem Alltag eines Berufsmusikers, den vielen einsamen Momenten und wie es sich anfühlt, vor einem völlig unberührt wirkenden Publikum aufzutreten – unseren Respekt immerhin sollte er sich damit verdient haben.