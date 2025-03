Maurice Ravel 150 – Die Opern

L'heure espagnole

Concepcion: Kimberly Barber

Torquemada: Georges Gautier

Ramiro: Kurt Ollmann

Don Inigo Gomez: David Wilson Johnson

Gonzalve: John Mark Ainsley

London Symphony Orchestra

Musikalische Leitung: André Previn



L’enfant et les sortilèges

Kind: Pamela Helen Stephen

Mutter: Anne Marie Owens

Lehnstuhl: David Wilson Johnson

Polstersessel: Juanita Lascarro

Teekanne: Mark Tucker

Chinesische Tasse: Jacqueline Miura

Feuer: Elizabeth Futral

Schäferin: Mary Plazas

Baum: Robert Lloyd

Libelle: Rinat Shama

New London Children's Choir

London Symphony Orchestra

Musikalische Leitung: André Previn

Vor 150 Jahren wurde der Komponist Maurice Ravel geboren. Im Werk von Ravel ist vieles eine Preziose, kostbar und delikat. Das gilt auch für sein Bühnenwerk. Es umfasst lediglich zwei Werke fürs Musiktheater, die das Genre der Oper hin zu lyrischen Szenen geöffnet haben. Zum einen ist da Ravels Faible für Spanien in der durchaus frivolen Komödie „L’heure espagnole“, in der die Erotik und Uhren die Hauptrollen spielen. In „L’enfant et les sortilèges“ wird das bockige Kind von all seinen Schandtatzen an Dingen und Tieren eingeholt und wird einer gründlichen Wandlung unterzogen.