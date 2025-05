Zwischen allen Stühlen – Neue Bücher von Bernardine Evaristo, Ralf Rothmann und anderen

Redaktion und Moderation: Alexander Wasner

Bernardine Evaristo dreht in "Blondes Herz" die Kolonialgeschichte um und lässt eine weiße Sklavin durch Afrika irren.

Ralf Rothmann erzählt in "Museum der Einsamkeit" neun Geschichten von Würde und Verlorenheit.

Maryam Aras schreibt mit "Dinosaurierkind" einen Essay über Persien, ihren Vater und sich,

Ocean Vuong erzählt in "Der Kaiser der Freude" von Menschen, die sich in Amerika durch's Leben schlagen.

Und Jasna Fritzi Bauer und ihre Frau Katharina Zorn erzählen in "Else" von einer Frau, die ihren Taxischein in den 60er Jahren macht.

Und dazu spielt der Gitarrist und Sänger Nick Drake, über den gerade ein Essay von Jürgen Goldstein erschienen ist.



Bernardine Evaristo - Blondes Herz / ARD-Spitzentitel

Aus dem Englischen von Tanja Handels

Tropen Verlag, 288 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-608-50275-6

Erscheinungstermin 17.05.2025

Rezension von Marie Schoeß (BR)



Ralph Rothmann - Museum der Einsamkeit / ARD-Spitzentitel

Suhrkamp Verlag, 268 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-518-43230-3

Erscheinungstermin 19.05.2025

Gespräch mit Christoph Schröder!



Ocean Vuong, Der Kaiser der Freude / ARD-Spitzentitel

Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag und Nikolaus Stingl

Hanser Verlag, 530 Seiten, 27 Euro

ISBN 978-3-446-28274-2

Erscheinungstermin 12.5.2025

Rezension von Alexander Solloch (NDR)



Maryam Aras - Dinosaurierkind

Claassen Verlag, 192 Seiten, 22 Euro

ISBN 9783546101011

Erscheinungstermin 27.03.2025

Gespräch mit Insa Wilke



Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer - Else

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 272 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-462-00530-1

Erscheinungstermin 08.05.2025

Rezension von Theresa Hübner



Musik:

Nick Drake mit O-Tönen von Jürgen Goldstein über sein Buch Nick Drake. Eine Annäherung, Matthes und Seitz