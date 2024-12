Aus dem Englischen von Simone Jakob



2007 wird der Student Odidi von Soldaten durch die Straßen Nairobis getrieben und getötet. Der Roman "Der Ort, an dem die Reise endet" von Yvonne Adhiambo Owuor nimmt seinen Ausgang bei den Unruhen, die den gefälschten Präsidentschaftswahlen jenes Jahres folgten.



Odidis Familie geht an der Trauer um den verlorenen Sohn fast zugrunde. Gleichzeitig werden Familiengeheimnisse offenbar, die bis tief in die britische Kolonialzeit und die Unabhängigkeitskämpfe reichen. Ein gut recherchiertes, rasant geschriebenes und spannend zu lesendes Romandebüt aus Kenia.

Buchcover - Yvonne Adhiambo Owuor: Der Ort, an dem die Reise endet

Ein überzeugendes Debüt

Yvonne Adhiambo Owuor ist Kenianerin, und im Gegensatz zu vielen ihrer afrikanischen Schriftsteller-KollegInnen lebt sie auch dort, in der Hauptstadt Nairobi, und nicht in Europa oder den USA. Sie ist Jahrgang 1968, hat bisher Kurzgeschichten veröffentlicht. Von 2003 bis 2005 leitete sie das internationale Filmfestival in Sansibar. "Der Ort, an dem die Reise endet" ist ihr erster Roman, erschien zuerst 2015 in den USA. Er hat ihr den Jomo Kenyatta Prize for Literature eingebracht.

Ein Debütroman – und dann gleich so einer! Mehr als 500 Seiten, auf denen ein Mensch stirbt, zwei sich verlieben und nebenbei die Geschichte Kenias im 20. Jahrhundert aufgearbeitet wird. Man merkt, dass dieser Roman lange in Yvonne Adhiambo Owuor geschlummert hat. Dass sie etwas schreiben wollte und musste, wurde ihr nach dem kenianischen Verfassungsreferendum von 2005 klar, als sie das Gefühl bekam, dass offizielle Verlautbarungen in den Medien und die Wirklichkeit im Land überhaupt nichts mehr miteinander zu tun hatten:

"In den Zeitungen las ich von einem Wolkenkuckucksheim. In den Straßen Nairobis dagegen hörte ich die Wut. Voller Panik dachte ich: Wenn wir uns nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen, wird dieses Land explodieren. Damals gaben wir uns der Illusion hin, wir seien ein Ausnahmebeispiel für Stabilität. Wir nannten uns eine "Insel des Friedens inmitten des Aufruhrs". Viele Flüchtlinge aus den Nachbarländern kamen damals zu uns, wir hielten uns für einen Zufluchtsort. Wir waren die Friedlichen. Aber ich erinnere mich an die Vorahnung, dass das Land, wenn wir uns nicht endlich mit den Gespenstern der Vergangenheit auseinandersetzen, explodieren würde." (Yvonne Adhiambo Owuor)

Politische Unruhen als literarischer Impuls

Und Kenia explodierte 2007 tatsächlich: Präsident Kibaki wurden nach seiner Wiederwahl massive Wahlfälschungen vorgeworfen, Anhänger von Regierung und Opposition und verschiedene Ethnien bekämpften sich wochenlang blutig. Für Yvonne Adhiambo Owuor persönlich und für ihr Schreiben waren diese Erlebnisse ein Wendepunkt. Sie schrieb eine erste Romanversion – und verwarf sie gleich wieder, denn sie war mehr politische Polemik als eine Geschichte. Bis ihr Debüt in den USA erschien, sollte es 2015 werden. Und das hat ganz sicher damit zu tun, dass "Der Ort, an dem die Reise endet" so viel will.

Vordergründig erzählt Yvonne Adhiambo Owuor nämlich bloß die Geschichte der vierköpfigen Familie Oganda: Vater, Mutter, zwei Kinder. Doch das Familienleben ist bis in den letzten Winkel durchsetzt von der jüngeren kenianischen Geschichte. Und um das gleich zu sagen: Im zweiten Anlauf ist es Owuor absolut gelungen, kein politisches Pamphlet, sondern einen fesselnden Roman zu schreiben.

Geschichten einer kenianischen Familie

Das Buch beginnt mit einem Fanal: Der Sohn der Familie, Odidi, wird in Nairobis Straßen ermordet. Er hatte für ein besseres, gerechteres Kenia gekämpft. Und so wie 2007 ein Wendepunkt für Yvonne Adhiambo Owuor und ihr Land war, wird dieser Mord zum Wendepunkt im Leben der Familie Oganda. Denn vorher war jeder mit der Verdrängung seiner eigenen Probleme beschäftigt. Die Mutter Akai-ma hatte ein tiefes Trauma aus der Kolonialzeit nie verwunden. Der Vater, Nyipir, hatte sich tief in den blutigen Auseinandersetzungen nach Kenias Befreiung von der britischen Herrschaft verstrickt.

"Um die nach der Unabhängigkeit geborenen Kinder zu schützen, schuf Nyipir – wie die meisten jungen kenianischen Eltern, die den Seelenverrat leugneten – Illusionen eines anderen Kenias und grölte, wann immer möglich, den Text der Nationalhymne mit, als könne Lautstärke allein den Rost aufhalten, der die nationalen Hoffnungen zerfraß. Mit fest verschlossenen Lippen, Ohren und Augen sperrten die Eltern alles Leid aus und versprachen eine "bessere Zukunft"."

Ajany, die Schwester, war vor dem familiären Schweigegebot nach Brasilien geflohen. Die drei Hinterbliebenen begegnen sich erst am Grab Odidis wieder, auf der alten Farm im Norden Kenias, die Wuoth Ogik heißt und dem Roman den Titel gab: "Der Ort, an dem die Reise endet". Sie finden dort noch keinen Trost, aber den Anstoß, sich auf ihre jeweils eigene Reise zu begeben.

Vier Protagonisten auf Spurensuche in der kenianischen Vergangenheit

Vorher führt Yvonne Adhiambo Owuor noch einen zweiten Handlungsstrang ein, der den Roman bis weit in die Kolonialgeschichte ausdehnt: Der Brite Isaiah Bolton kommt kurz nach Odidis Tod nach Wuoth Ogik und fragt nach seinem Vater, der einst die Farm erbaut hatte und dann spurlos verschwand. Auch er sucht also einen Abwesenden und Erklärungen. Und auch er muss sich mit der Erkenntnis zufrieden geben, dass Wahrheit etwas sehr Relatives ist.

Der Roman handelt von den sehr verschiedenen Spurensuchen dieser vier Figuren. Die Mutter läuft davon, der Vater Nyipir muss tief in die Keller der Vergangenheit steigen und sich an die verdrängten Taten seiner Jugend erinnern. Die Leute aus seiner Generation sind wie Figuren in einem Schachspiel: Alle wissen von den Verbrechen der anderen und erpressen sich gegenseitig, alle hängen voneinander ab. Erst der Tod seines Sohnes ermöglicht Nyipir einen Neuanfang. Yvonne Adhiambo Owuor sagt, Kenia habe nur dann eine Zukunft, wenn das ganze Land sich den Gespenstern der Vergangenheit endlich stellt:

"Jeder ungesühnte Tod bringt eine Gesellschaft, die diesen Tod verursacht hat, um ihren Frieden - solange, bis er gestanden, benannt, erinnert ist, so dass seine Existenz anerkannt wird, so dass die Menschen, die Gesellschaft trauern können. Wir in Kenia trauern nicht, wir wissen nicht wie. Und wir haben Angst davor, als Nation und als Volk." (Yvonne Adhiambo Owuor)

Ein eigener Tonfall und eine gelungene Übersetzung

Yvonne Adhiambo Owuor hat einen sehr eigenen Ton für ihre sehr eigene Geschichte gefunden – wirklich erstaunlich, besonders für ein Debüt, wie sie diesen Ton mehr als 500 Seiten lang durchhält. Manche Sätze raunen wie ein Märchen, andere geben im Telegrammstil bloß die Fakten wieder. Owuor verwendet viele kenianische Ausdrücke und Namen, in denen man sich als europäische Leserin erst zurechtfinden muss. Dass sie wie bei einer mündlichen Erzählung vieles wiederholt, erleichtert die Lektüre. Und Simone Jakob hat diesen sehr bildhaften und oft sprunghaft wechselnden Stil mit größter Sorgfalt und viel Phantasie ins Deutsche übersetzt.

Milderung durch Humor

"Der Ort, an dem die Reise endet" ist häufig mit den Büchern des Kenianers Ngugi wa Thiong'o verglichen worden. Und tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten, hinsichtlich der politischen Botschaft der Bücher und vor allem, was den Tonfall betrifft. Beide mildern die katastrophalen Zustände, die sie beschreiben, durch Humor ab. Yvonne Adhiambo Owuor zeigt ihren Sinn fürs Komische vor allem bei den Beschreibungen von Alltagsszenen:

"Der Busfahrer ist untersetzt, hat runde Schultern und toupiertes Haar wie ein französischer Popstar. Der Bus ist seine Bühne. Mit der Stimme eines frustrierten Muezzins bittet er die Passagiere einzusteigen: "Waabiria wapenzi..." Geliebte Passagiere. Eine Frau brüllt letzte Anweisungen, die gespickt sind mit "nicht" - Msi... Usi-, und hievt sich dann in den Bus. Ihr schimmernder, transparenter buibui gleitet ihr von den karamellfarbenen Schultern, die mit Hennamustern aus Schnörkeln und Blumen bemalt sind. Sie visiert einen streng aussehenden Passagier mit rotem Bart an, der in ein Buch der Weisheit mit verschlungener Schrift vertieft ist, und sagt, sie sei in den Wechseljahren und brauche daher einen Fensterplatz." (S. 168 f.)