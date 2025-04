Wie Künstliche Intelligenz den Kinderbuchmarkt überrollt

Chatbots wie ChatGPT werden das Bildungssystem in Deutschland grundlegend verändern - davon sind KI-Forscher überzeugt. Professor Jürgen Seitz vom Institut für Angewandte Künstliche Intelligenz an der Hochschule der Medien in Stuttgart spricht vom "iPhone-Moment" der Künstlichen Intelligenz. Er sieht vor allem die Vorteile. KI könne Lehrer und Schüler gleichermaßen unterstützen, vor allem wenn die Klassen groß und das Lernniveau der Jungen und Mädchen unterschiedlich sei. "Künstliche Intelligenz kann in so einer Situation helfen zu verstehen, in welcher Ausgangslage der jeweilige Schüler ist und was er noch nicht verstanden hat. Die KI kann dann Lerninhalte bereitstellen, die genau auf die Probleme eingehen, die der Schüler gerade hat." Das könne ein sehr guter Beitrag dazu sein, "dass die Schüler besser lernen und dass sie auch mehr Spaß am Lernen haben."

Was sich im Unterricht durch Künstliche Intelligenz ändern wird, erläutert der Professor im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.