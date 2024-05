Nora Bossong: Schutzzone

Nora Bossong: SchutzzoneNora Bossong erhält den Joseph-Breitbach-Preis 2020. SWR2 Literaturkritiker Carsten Otte sagt in #WarumdiesesBuch: Bossongs Roman "Schutzzone" (Suhrkamp Verlag) ist so lesenswert, weil die Autorin die moralischen Ambivalenzen auf der politischen Weltbühne mit den Doppelbödigkeiten im Alltag verknüpft.Posted by SWR2 on Tuesday, July 14, 2020