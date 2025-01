„NS–nahes Gedankengut war schon vor 1933 beim SC Freiburg vorhanden“, sagt der Historiker Robert Neisen in SWR Kultur am Mittag.

Zusammen mit seinem Kollegen Andreas Lehmann hat er in der Studie „Spielball der Ideologie?“ den SC Freiburg in der Zeit des Nationalsozialismus unter die Lupe genommen.

Eines der Ergebnisse: Der Verein habe sich auch nach 1933 stark einspannen lassen und sei durchaus nicht nur ein passiver „Spielball“ gewesen.