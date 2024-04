Wallstreet und Hechtklößchen. Was man jetzt gut lesen kann.

Redaktion und Moderation: Alexander Wasner



Mit neuen Büchern von Patrick Modiano, Sergii Rudenko, Sigrid Nunez, Tom Kummer und Andreas Möller

Man merkt es noch nicht so richtig, aber: Gerade hat der Herbst begonnen. Jedenfalls in den Buchhandlungen. Da rollen einige hochinteressante Bücher an – und die können sogar noch in den Urlaub mitgenommen werden.

Das lesenswert Magazin berichtet über eine neue, etwas eigenwillige Biographie des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und über ein Buch des Nobelpreisträgers Patrick Modiano. Wir sind beim literaricum in Lech, wo mitten in der idyllischsten Alpenlandschaft über den New Yorker Notarsgehilfen Bartleby diskutiert wurde.

Wir stellen neue Bücher über Hechte vor sowie das neu übersetzte Debüt von Sigrid Nunez. Und wir unterhalten uns über Tom Kummers Buch "Unter Strom".

Patrick Modiano – Unterwegs nach Chevreuse

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl

Hanser Verlag, 160 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-446-27407-5

Rezension von Christoph Schröder



Sergii Rudenko – Selenskyj. Eine politische Biografie

Übersetzt von Beatrix Kersten, Jutta Lindekugel

Hanser Verlag, 224 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-446-27576-8

Alexander Wasner im Gespräch mit Sergei Rudenko

Sigrid Nunez – Eine Feder auf dem Atem Gottes

Aus dem Amerikanischen von Anette Grube

Aufbau Verlag, 222 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-351-03876-2

Rezension von Beate Tröger



„I would prefer not to“ – Bericht vom Literaricum in Lech

Reportage von Alexander Wasner



Tom Kummer – Unter Strom

Tropen Verlag, 256 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-608-50513-9

Gespräch mit dem Blogger Florian Valerius



Andreas Möller – Hechte

Matthes und Seitz Verlag, 159 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-7518-0213-0

Rezension von Thomas Combrink

Musik:

Neil Young/Crazy Horse – Toast

Label: Reprise Records

Véronique Harvey – Mouche la rêveuse

Label: MASQ

Hughes de Courson – la valse druze

Label: MASQ

Rosalia – De Plata

Label: Universal Music Spain

Rosalia – Catalina

Label: Universal Music Spain

Coconami – Sukiyaki

Label: Trikont | Unsere Stimme