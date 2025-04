Eine junge Frau verschwindet und lässt ihr Kind zurück. Ihr Exfreund behauptet, dass sie abgetaucht ist. Ihre Schwester erzählt eine andere Geschichte und bangt um ihre Nichte.

Eine toxische Liebe

Nessa ist sich sicher: Deenas Exfreund Lucas hat mit dem Verschwinden ihrer Schwester zu tun. Er hat die lebenslustige Deena während ihrer Beziehung krankhaft kontrolliert, von ihrer Familie isoliert und sie so manipuliert, dass sie kaum wiederzuerkennen war. Und er hat sie geschlagen. Nessa war glücklich, als ihre Schwester es endlich geschafft hatte, sich von Lucas zu trennen, und mit Ruby bei ihr einzog. Kurz darauf verschwand Deena spurlos. Lucas behauptet, die seelisch labile Deena sei abgehauen und hat für den Zeitpunkt ihres Verschwindens ein Alibi. Und so bleibt er nicht nur auf freiem Fuß, sondern darf Ruby mit in seine Heimat nehmen, in die hinterletzte Ecke von Vermont. Nessa wird jeder Kontakt zu Ruby verboten.

Aufwachsen in der Abgeschiedenheit

Während Nessa die Hoffnung nicht aufgibt, die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Schwester herauszufinden, und ihrer Nichte Briefe schreibt, die Lucas abfängt, wächst Ruby in ländlicher Abgeschiedenheit auf. An ihre frühe Kindheit in Philadelphia erinnert sie sich nicht mehr. Sie bewundert ihren Vater, der ihr jagen und fischen beibringt, und hat gelernt, mit seinen Wutanfällen und seinem Kontrollzwang umzugehen. Von ihrer Mutter weiß sie nur, dass sie fortgegangen ist und jetzt anderswo lebt. Doch als ihr eines Tages ein Brief mit einem Foto von ihr und ihrer Mutter in die Hände fällt, beginnt sie, Fragen zu stellen. Fragen, die ihr ganzes bisheriges Leben auf den Kopf stellen und sie an ihren eigenen Erinnerungen zweifeln lassen. Und die sie in Gefahr bringen.

Spannung pur

Una Mannions Roman wurde mit dem Gold Dagger Award 2024 für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet und lässt vom ersten bis zum letzten Satz die Nerven flattern. Er erzählt von heimtückischer Manipulation und manischer Kontrolle, von Schuld und Verschwiegenheit, aber auch von erstaunlicher Widerstandskraft und tiefer familiärer Verbundenheit.

SWR Anna Glimm Sag mir, was ich bin Autor: Una Mannion Verlag: Steidl ISBN: 978-3969994030

Hörbuch:

gelesen von Isabella Bartdorff