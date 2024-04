Freaks, Flaneure und Phantasten

per Mail teilen

Neue Bücher von Bret Easton Ellis, Michael Köhlmeier, Peter Stamm und zwei Geburtstage.



Redaktion und Moderation: Anja Höfer

Es wird ziemlich gruselig in diesem lesenswert Magazin. Bret Easton Ellis ist zurück - und wie! 32 Jahre nach "American Psycho" legt er einen neuen, genialen Schocker vor: "The Shards" führt in Ellis' eigene Jugendzeit zurück und ist ein echter Trip!

Ähnlich spooky liest sich der neue Roman von Michael Köhlmeier: Dort begibt sich ein vierzehnjähriger Junge mit seinem frisch aus dem Knast entlassenen Opa auf einen Roadtrip voller irrer Wendungen.

Faszinierende Wechselspiele zwischen Fiktion und Realität treibt Peter Stamm in seinem neuen Roman "In einer dunkelblauen Stunde".

20 Jahre feinste deutsche Gegenwartslyrik: Wir sprechen mit Daniela Seel, Gründerin des kleinen großen Verlagswunders kookbooks, das gerade schwere Zeiten durchmacht.

Für ein kritisches Gedicht saß er vier Jahre in China im Gefängnis: Heute lebt der Autor Liao Yiwu in Berlin – und übt weiterhin Kritik, vor allem an Systemen des Machtmissbrauchs. Diese Woche hielt er die Stuttgarter Zukunftsrede, wir waren dabei.

Außerdem gratulieren wir dem letzten Flaneur der deutschen Literatur: Wilhelm Genazino wäre am 22. Januar achtzig Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheint sein Werktagebuch "Der Traum des Beobachters".

Und wir erinnern an einen Klassiker, der jetzt in neuer Übersetzung erschienen ist: "Hunger" des norwegischen Nobelpreisträgers Knut Hamsun.

Bret Easton Ellis – The Shards

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 736 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-462-00482-3

Rezension von Christoph Schröder



20 Jahre Kookbooks – it's not easy

Gespräch mit der Verlagsgründerin Daniela Seel



Michael Köhlmeier – Frankie

Hanser Verlag, 208 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-446-27618-5

Rezension von Carsten Otte



"Ich brauche keine Kraft von irgendwoher. Ich brauche nur einen Stift."

Stuttgarter Zukunftsrede von Liao Yiwu

O-Ton



Geburtstagsgruß zum 80.

Der große Flaneur und Träumer Wilhelm Genazino

Eine Würdigung von Ulrich Rüdenauer



Peter Stamm – In einer dunkelblauen Stunde

S. Fischer Verlag, 256 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-10-397128-6

Rezension von Wolfgang Schneider



Knut Hamsun – Hunger

Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg, mit Nachwort von Felicitas Hoppe

Manesse Verlag, 256 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-7175-2560-8

Lesetipp von Alexander Wasner



