Sigrid Nunez – Eine Feder auf dem Atem Gottes

Nina weiß nicht, ob sie lesbisch ist, aber Sarah will sie unbedingt. Nina verlässt Tom, ihren Geliebten in Los Angeles, reist in die Schweiz und es beginnt ein bizarrer Roadtrip. Tom Kummer war in den 90er ein Star des Journalismus. Seine Interviews ließen Weltstars zu Hochform auflaufen – allerdings waren sie frei erfunden. Es kam zum Skandal. Tom Kummer arbeitete danach u.a. als Tennislehrer. 2016 starb seine Frau Nina, er schreibt seitdem über das, was von seiner Liebe übrigblieb: Nina und Tom, Von schlechten Eltern – und jetzt das neueste Buch: Unter Strom, das Ninas Leben in den 90er Jahren erzählt.

Alexander Wasner im Gespräch mit Florian Valerius.

Tropen Verlag, 256 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-608-50513-9