Sachbücher

In den USA sind Schusswaffen allgegenwärtig, immer griffbereit, und entsprechend oft kommen sie zum Einsatz. An die 40.000 Tote im Jahr sind das bittere Resultat. Wie kam es dazu, was ließe sich dagegen tun? Das fragt Paul Auster in seinem Essay „Bloodbath Nation".

Aus dem Englischen von Werner Schmitz

Rowohlt Verlag, 192 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-498-00323-4