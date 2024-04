Kann man „Wasteland“ von T.S. Eliot übersetzen? Die neue Ausgabe des „Schreibheft“ bietet einen Vergleich an: Viele Autoren von Rang von Esther Kinsky bis Frank Witzel versuchen sich an einer Übersetzung. Heraus kommt ein Einblick in die Bedeutung des großen Langgedichts. Und nebenbei ein Einblick in die Welt, in der wir leben.

Alexander Wasner im Gespräch mit Frank Hertweck.

Herausgegeben von Norbert Wehr

Rigodon Verlag, 192 Seiten, 15 Euro