Putins Rache, Lyrik-Streit und neue Bücher von Virginie Despentes und Clemens Setz

Mit Büchern von Virginie Despentes, Clemens J. Setz, Michael Thumann und Jón Kalman Stefánsson



Redaktion und Moderation: Lukas Meyer-Blankenburg

Neues von Frankreichs Star-Autorin Virginie Despentes: in ihrem famosen E-Mail-Roman "Liebes Arschloch" streiten sich die Protagonisten über Feminismus, MeToo, soziale Medien - und wollen gemeinsam nüchtern werden.

Nach viel Online-Kritik an der Lyrik von Peter-Huchel-Preisträgerin Judith Zander erklärt Jurorin Insa Wilke, wie schwer Gedichte sein dürfen.

Clemens Setz fasziniert mit seinem neuen Buch "Monde vor der Landung" über den rheinhessischen Utopisten und Religionsgründer Peter Bender.

Der Moskau-Korrespondent Michael Thumann beantwortet mit "Revanche" erkenntnisreich die Frage, wie Putins Regime zu dem bedrohlichsten der Welt geworden ist.

Und passend zum eisigen Februar eine Tasse Tee mit dem isländischen Autor Jón Kalman Stefánsson in Reykjavík.

Virginie Despentes – Liebes Arschloch

Aus dem Französischen von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 336 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-462-00499-1

Rezension von Wolfgang Schneider

„Schwere Lyrik“ – Kritik an Peter-Huchel-Preisträgerin

Gespräch mit der Jurorin Insa Wilke

Clemens J. Setz – Monde vor der Landung

Suhrkamp Verlag, 528 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-518-43109-2

Rezension von Alexander Wasner

Michael Thumann – Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat

C. H. Beck Verlag, 288 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-406-79935-8

Gespräch mit dem Autor Michael Thumann

Jón Kalman Stefánsson – Dein Fortsein ist Finsternis

Aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig

Piper Verlag, 544 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-492-07127-7

Reportage von Marten Hahn

Musik:

Rod Steward - You're insane

Label: Warner Bros. Records

Johnny Cash - Ring of fire

Label: Sony BMG Catalog

Haim - Leaning on you / Summer girl / If I could change your mind

Label: Vertigo Berlin

Ella Fitzgerald - Mack the knife

Label: Verve