Preis der Literaturhäuser für Ingo Schulze - Schreiben zwischen Verwirren und Entwirren

„Ohne Vorleser fiele der ganze Haufen auseinander“ heißt es an einer Stelle in einer der Erzählungen in Ingo Schulzes Erzählband „Tasso im Irrenhaus“. Für seine Gabe, das Publikum nach wenigen Minuten in seinen Bann zu ziehen hat der Schriftsteller in diesem Jahr den Preis der Literaturhäuser verliehen bekommen.

Zur Auftaktveranstaltung seiner Lesereise im Stuttgarter Literaturhaus wird Schulze selbst zum Vorleser und damit zum Vermittler zwischen seinem Werk und den Menschen, der Literatur im Allgemeinen den Dingen, die er mit seinem Schreiben in den Fokus rückt. Julia Schröder (Moderation), Ingo Schulze und der Stuttgarter Lyriker Ulf Stolterfoht im Literaturhaus Stuttgart SWR Sophia Volkhardt Ingo Schulze: Tasso im Irrenhaus Pressestelle Verlag - dtv Literatur Tasso im Irrenhaus Genre: Erzählungen Verlag: dtv Literatur ISBN: 978-3-423-28239-0