Preis der Leipziger Buchmesse: Das sind die Nominierten 2025

In diesem Jahr wird der Preis der Leipziger Buchmesse zum 21. Mal vergeben. Nominiert werden literarische Highlights aus den Bereichen Belletristik, Sachbuch und Übersetzung.

So viele Einreichungen wie in diesem Jahr habe es noch nie gegeben: 506 Werke aus 166 Verlagen wurden eingereicht. Seit 2005 vergibt eine siebenköpfige Jury den Preis der Leipziger Buchmesse, in diesem Jahr also zum 21. Mal. In jeder Kategorie wird ein Preisträger oder eine Preisträgerin ausgezeichnet.

Christoph Schröder, freier Literaurkritiker, zu den Berufungen der Jury

Der Preis der Leipziger Buchmesse war schon immer anders ausgerichtet als sein Frankfurter Pendant: Weniger marktgängig, etwas kühner in seiner Auswahl.

Allerdings haben mehrere Kommentatoren festgestellt, dass die Jurys der vergangenen Jahre mit den zum Teil absurd anmutenden Preisvergaben an Autorinnen und Autoren wie Iris Hanika, Tomer Gardi oder Dinçer Güçyeter den Preis in der öffentlichen Wahrnehmung marginalisiert und an den Rand der Bedeutungslosigkeit gebracht haben.

Die nun zum größten Teil neu zusammengestellte Jury unter dem Vorsitz der MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher scheint in dieser Hinsicht nun zumindest eine vorsichtige Kehrtwendung vollzogen zu haben: Mit „Wackelkontakt“, dem Bestseller-Roman des Österreichers Wolf Haas, und „Air“, dem lange erwarteten neuen Buch von Christian Kracht, stehen zumindest zwei der großen literarischen Titel dieses Frühjahrs auf der Shortlist.

Ergänzt werden sie durch Kristine Bilkaus „Halbinsel“, Cemile Sahins „Kommando Ajax“ und Esther Dischereits jüdischer Familiengeschichte „Ein Haufen Dollarscheine“.

Eine Auswahl, die insgesamt trotz der beiden Großtitel überrascht, weil sie als Favoriten gehandelte Bücher wie die von Julia Schoch, Jonas Lüscher oder Michael Köhlmeier außen vor lässt.

Wenig erstaunlich, dass im Rilke-Jubiläumsjahr eine der beiden großen Rilke-Biografien in der Kategorie Sachbuch nominiert wurden. Die Jury hat sich für Sandra Richters „Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben“ entschieden und Manfred Kochs hochgelobtes Werk aussortiert – auch das war so nicht zu erwarten. Aber es gilt in diesem Fall das, was für jede Auswahlliste gilt: Irgendwer fehlt eben immer.

Preis der Leipziger Buchmesse: Das ist die Jury 2025 Katrin Schumacher (MDR Kultur)

Kais Harrabi

Judith von Sternburg

Zita Bereuter

Thomas Hummitzsch

Cornelia Geißler

David Hugendick

Preisverleihung auf der Messe

Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt. In diesem Jahr lautet das Motto: „Worte bewegen Welten". Dotiert ist der Preis mit 60.000 Euro.

Der Preis der Leipziger Buchmesse 2025 wird am 27. März 2025 um 16:00 Uhr in der Glashalle auf dem Leipziger Messegelände vergeben.