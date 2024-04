Ob „Räuber Hotzenplotz“ oder „Das kleine Gespenst“: Der Kinderbuch-Autor Otfried Preußler, der am 20. Oktober 100 Jahre alt geworden wäre, hat die Welt um einige Fantasiegeschichten bereichert. In seinen Büchern schuf er ein Arsenal pfiffiger Namen, Ortbezeichnungen und Begriffe, die man kennen sollte, will man sich als Preußler-Kenner klug hervortun.