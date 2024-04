Naika Foroutan und ihr Buch ,,Es wäre einmal deutsch". Migration als ambivalentes Auf und Ab

Der Schriftsteller T.C. Boyle ist zur Zeit auf Lesetour in Deutschland und macht so seine eigenen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn - das ist ein Thema gerade auf Twitter.

Und einhellig begrüßt wird in den Feuilletons der gestern verkündete Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2023: Salman Rushdie. Erst im August letzten Jahres hatte der indisch-britische Schriftsteller ein Messerattentat bei einem Auftritt im Bundesstaat New York schwer verletzt überlebt. Die Kulturmedienschau von Anja Höfer.