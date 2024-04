Musikwissenschaftler Gunter Kreutz: Singen macht glücklich, nicht nur zu Weihnachten

Mehr Spaß in der Gruppe

Immer mehr Menschen zieht es vor allem in der Weihnachtszeit zum gemeinsamen Singen. Und es werden immer mehr Mitsing-Events angeboten. Für den Oldenburger Musikwissenschaftler Gunter Kreutz eine positive Entwicklung. Denn: „Singen ist wie ein Gesamtpaket an meist positiven Wirkungen auf den Körper. Er kommt in Schwung, man ist in netter Gesellschaft. Sänger:innen sehen aus, als würden sie die ganze Zeit lächeln. Und das meldet dem Gehirn ‚uns geht’s gut‘. Sänger:innen berichten immer wieder, dass sie sich entspannt und energetisch aufgeladen fühlen“.

Singen in der Gruppe bringe mehr Struktur in den Alltag, so Kreutz. Vor allem ältere Menschen bräuchten mehr soziale Unterstützung. Da seien Chorgemeinschaften wichtig.

Nicht nur Weihnachtslieder singen

Weihnachtslieder berührten eher den christlich sozialisierten Menschen, so Kreutz. „Wir sind aber ein Einwanderungsland. Man muss alle Menschen zu allen Zeiten mitnehmen“. Zum Beispiel könne man schauen, was in anderen Kulturen gesungen wird, oder unverfängliche Lieder nehmen, die alle mitsingen können.

Singen im Fußballstadion: auch für Spieler positiv

Studien hätten ergeben, dass zum Beispiel im Fußball die Heimmannschaften einen leichten Vorteil hätten gegenüber der gegnerischen Mannschaft, so Kreutz. Das habe auch zu tun mit der lautstarken Unterstützung der Fans im Stadion.

Das Singen breche sich Bahn, so Kreutz, es passe sich aber den veränderten Lebensverhältnissen an. Der gemischte Chor sei weniger gefragt, weil die Menschen heute mobiler seien und oft den Arbeitsplatz wechselten.

Großes Defizit bei der musikalischen Früherziehung

Gunter Kreutz sieht vor allem an Grundschulen zu wenig Fachlehrer, auch gebe es keine flächendeckende musikalische Früherziehung in Kindertagesstätten.

Nur im Saarland gebe es in den Kitas von allen Gemeinden Singangebote. Das sei vorbildlich. Denn: „Wir müssen dafür sorgen, dass auch die nächste Generation gesanglich gut versorgt ist“.

Gunter Kreutz lehrt am Institut für Musik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Er ist Autor des Buches „Warum Singen glücklich macht“.