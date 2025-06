Morgana Kretzmann – Die Stimmen des Yucumã

Olga: ‚Ich frage mich, warum für ein Projekt plötzlich so viel Geld zur Verfügung steht?‘

Chef: ‚Ach, jetzt will unser Dummerchen ein bisschen was dazulernen? Das ist wie mit Euren Gehältern: ein Teil davon geht an mein Büro, nicht wahr? Sozusagen als Beitrag, als Anerkennung für alles, was ich für euch tue und getan habe. Genauso läuft es beim Bau des Wasserkraftwerks.‘

Olga: ‚Aber so eine Ausschreibung ist ja nicht dasselbe wie unsere halben Gehälter.‘

Chef: ‚Nein, da reden wir von weit höheren Summen. Und davon geben sie mir einen Teil ab, dafür, dass ich ihnen den staatlichen Geldhahn aufgedreht habe‘.