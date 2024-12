Aus dem Amerikanischen von Susanne Held und herausgegeben von Larry Siems



Dieser erste Bericht eines Insassen des amerikanischen Lagers Guantanamo auf Kuba ist eines der wichtigsten Dokumente der letzten Jahre. Es gibt tiefe Einblicke in das Leben eines Opfers des Kampfs gegen den Terrorismus, den die USA seit 2001 führen. Es ist zugleich eine Anklage gegen die brutalen Methoden, die Folter, die im Namen und Auftrag der jeweiligen US-Regierungen angewandt werden. Atemlos folgt man den Aufzeichnungen Slahis, seinen Erinnerungen an die Jahre 2002 bis 2005, die er in der Zelle niederschrieb, in der er bis heute eingesperrt ist.

Dieser erste authentische Bericht eines Gefangenen aus dem Folterlager der US-Amerikaner auf Kuba, Guantanamo, ist ein Dokument für die Ewigkeit. Wir vernehmen eine Stimme aus dem Verborgenen. Wir begeben uns auf einen Horrortrip in die dunkelsten Regionen menschlicher Niedertracht. Dass dieser Bericht überhaupt veröffentlicht werden durfte, wenn auch mit vielen Schwärzungen, gleicht einer Sensation. Und man fragt sich, ob die Obama-Administration mit der Veröffentlichung etwas gutmachen möchte. In der Einleitung schreibt Herausgeber Larry Siems:

Dies ist die geheime Welt von Guantanamo - eine schockierende Welt vorsätzlicher Brutalitäten und beiläufiger Erniedrigungen, aber auch eine Welt helfender Gesten und Freundlichkeiten, von Anerkennung und Bestätigung, von gegenseitiger Neugier und riskanten Vorstößen über tiefe Gräben hinweg.

Die sensible Beobachtungsgabe mache diesen Text zum Zeugnis eines Schriftstellers, urteilt der Herausgeber. Mohamedou Ould Slahi wurde vom US-amerikanischen Geheimdienst und Militär als einer der Hauptverdächtigen der Anschläge vom 11. September eingestuft. In seiner Heimat Mauretanien wird Slahi Ende September 2001 verhaftet und von FBI-Agenten vierzehn Tage lang verhört. Er kommt frei, wird erneut vernommen. Dann wird Slahi von der CIA nach Jordanien verschleppt, siebeneinhalb Monate später nach Afghanistan. Im August 2002 landet der Gefangene schließlich in Guantanamo. Zehn Monate später, im Juni 2003, beginnt eine einjährige Tortur im sogenannten Folterblock des Gefangenenlagers:

Mir wurden sämtliche Habseligkeiten weggenommen, es blieb mir nur noch eine dünne Isomatte und eine sehr dünne, abgewetzte Decke. Meine Bücher wurden mir genommen, mein Koran wurde mir genommen, meine Seife wurde mir genommen. Man nahm mir meine Zahnpasta und die Rolle Toilettenpapier weg. Die Zelle - oder besser gesagt die Box - wurde bis zu einer Temperatur heruntergekühlt, dass ich praktisch die ganze Zeit vor Kälte zitterte. Ich durfte kein Tageslicht sehen...

Demütigungen, Entwürdigungen, pure Folter. Schlafentzug, sexuelle Belästigungen, Erniedrigung in allen Formen. Totalitäre Gewalt, ausgeübt von maskierten Tätern.

Ich lebte buchstäblich in Angst und Schrecken. (...) Ich wurde 24 Stunden am Tag verhört, von drei, später von vier sich ablösenden Teams. Freie Tage gab es praktisch überhaupt nicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich auch nur eine Nacht hätte durchschlafen können.

Dann bricht eines Tages ein "Kommandoteam" in den Vernehmungsraum ein, drei Soldaten und ein Schäferhund. Ein Überfallkommando, die Schläger sind maskiert.

Alles geschah aberwitzig schnell. (...) Ich fiel mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. 'Motherfucker, ich habs dir gesagt, du bist erledigt!' (...) Sein Partner schlug weiter mit der Faust auf mich ein, vor allem ins Gesicht und in die Rippen. Auch er war von Kopf bis Fuß maskiert; er haute zu, ohne ein einziges Wort zu sagen, denn er wollte auch nicht an der Stimme erkannt werden. Der dritte Mann war unmaskiert; er blieb an der Tür stehen und hielt den Hund am Halsband fest, bereit, ihn jeden Moment auf mich loszulassen.

Slahi versucht zu verstehen und sogar Verständnis für seine Peiniger aufzubringen. Er befragt das Wachpersonal nach seinen Motiven, bekommt Einblicke in die Hierarchiestrukturen, in denen einer zu spuren hat, will er nicht noch dreckigere Befehle ausführen. Und die Schreibtischtäter? Es gibt in diesem Dokument mehr als 2600 Schwärzungen. Die Namen der Vernehmungssoldaten sind getilgt. Doch der Herausgeber hat in seinen Anmerkungen allerlei aus anderen Dokumenten hinzugefügt. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld beispielsweise ordnete persönlich stundenlanges Stehen der Gefangenen an.

Slahi wurde gezwungen, permanent Unmengen Wasser zu trinken. Vom "psychologischen Zerrüttungseffekt" her sei es besser, wurde ihm verkündet, jemanden auf diese Weise wach zu halten und am Schlafen zu hindern. Entweder hatte er Essen hastig in drei Minuten hinunterzuschlingen oder ihm wurden monströse Portionen hingestellt, die er bis zum letzten Krümel verschlingen musste. Der menschliche Geist ist offenbar grenzenlos kreativ, wenn es gilt, zu foltern. Slahi reflektiert die allgemeine Situation.

Die USA werden nicht müde zu betonen, dass sich der Krieg nicht gegen die islamische Religion richtet - ein kluger Schachzug, denn es ist strategisch ausgeschlossen, gegen eine Religion von der Ausdehnung des Islam zu kämpfen -, und in den offiziellen Darstellungen von Guantanamo zeigte Amerika dem Rest der Welt, wie es aussieht, wenn man religiöse Freiheit respektiert. In den Geheimlagern dagegen war der Krieg gegen die islamische Religion mehr als offensichtlich.

In seinem Resümee schreibt Slahi:

Alles in allem ist die Wahrscheinlichkeit also relativ gering, dass GTMO zu einem Ort der Liebe und der Versöhnung wird. Hier wird dem Hass furchterregend Vorschub geleistet.

Mohamedou Slahi sitzt noch heute in derselben Zelle, in der er seine Aufzeichnungen 2005 verfasst hat. Im März 2010 hatte ein US-amerikanisches Amtsgericht die Freilassung Slahis angeordnet. Die Obama-Regierung legte Berufung ein, das Bundesberufungsgericht gab den Fall an das Amtsgericht zurück, seitdem ist nichts entschieden. Weitere vier Jahre sind vergangen. Die Dokumentation ist die Chronik einer insgesamt dreizehnjährigen Freiheitsberaubung ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Eine Schande für das sogenannte Land der Freiheit. Auf diese Weise züchten sich die US-Amerikaner ihre Feinde selbst heran, urteilt Slahi. In seinem Bericht werden FBI-Beamte ausdrücklich ausgenommen vom Vorwurf der Folter. In seinem Fall folterten Sonderkommandos des Militärs.