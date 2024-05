Michael Krüger - Das zweite Gedicht

Auch in seinem zweiten Gedicht beginnt Michael Krüger bei der Natur, die zum Frühling aufbrechen will. Alles will fliegen und fließen, aber nur der "rohe Dialekt der Krähen" kann die große Unruhe fassen, die diesen Frühling begleitet.

Das zweite Gedicht

Noch hält die geschlossene Schneedecke über dem See,

doch sind ihre Tage gezählt. Ein paar kleine Vögel hüpfen

herum, die nicht wissen, ob der Schatten, der sie streift,

dem Bussard gehört oder dem Habicht im Aufwind.

Ich kann nicht entziffern, was sie schreiben, aber es ist

eine Schrift, etwas Babylonisches oder gar ein Psalm

in hebräischer Sprache, nur von oben zu lesen, nicht

vom Rand, wo ich stehe. Ich muss mich begnügen

mit der Übersetzung in den rohen Dialekt der Krähen:

Der Krieg ist nur als Erzählung verständlich.

Aber was ist zu verstehen? Wie überzeugend klingt alles,

wenn man kaum etwas weiss. Was wäre aus den Toten

geworden? Aus den Kindern der Toten? Früher, in den

Ländern des Abends und der Mitternacht, hiess es, man

solle das Wasser aus dem Brunnen schöpfen mit einem

Sieb; das sei angemessen, denn das Selbstverständliche

bleibt das Rätsel. Nun versperrt ein größerer Schatten

die bedürftige Sonne, es wird Zeit, ein Haus aufzusuchen,

in dem ein Krug auf dem Tisch steht, an dem ein Tropfen

hinabgleitet, unnütz und schön. Die Koffer sind gepackt,

gefüllt mit Demut und den vielen frommen Wünschen,

aus denen eine Vergangenheit besteht.

Und das Notizbuch mit den Aufzeichnungen zur

Enzyklopädie des Regens, Blatt für Blatt voller übermütiger

Worte? Vor der Tür bellt ein Hund , die ganze Nacht, dann

erbarmt sich ein Wind und trägt das Bellen so lange um die

Welt, bis es verstanden wird in allen Einsamkeiten.

Gelesen vom Autor