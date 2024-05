Michael Krüger – Das zehnte Gedicht

„Ich werde nie vergessen, wie meine Angst von mir abfiel wie eine lästige Haut“, heißt es im zehnten Gedicht von Michael Krüger, das zu seinem 80.Geburtstag erscheint. Der Dichter trifft darin Freunde wie Don de Lillo, geht mit singenden Mönchen durch Jerusalem und begegnet dem armenischen Alphabet. Aber natürlich findet alles zur falschen Zeit statt, nämlich zur Zeit des Krieges. Michael Krüger, der ehemalige Hanser-Verleger, ist Poeta Laureatus des literaricums in Lech.

Das zehnte Gedicht

Es ist sicher zwanzig Jahre her, denn der kleine Herr Birger

aus Kaunas war noch am Leben, der Gründer der Sons of Zion,

und in Jerusalem musste man nicht für die Demokratie

auf die Strasse gehen, weil es sie gab, als ich eines Nachmittags

mit Nan Graham, Don DeLillo und dem Krimiautor Walter Mosley

im armenischen Viertel der Altstadt von Jerusalem war,

als plötzlich eine Gruppe von singenden Mönchen, gekleidet

in wehende Tücher, uns sanft einkreiste und mitnahm zur Messe.

Ich werde nie vergessen, wie meine Angst von mir abfiel

wie eine lästige Haut, und ich verstand jedes Wort des Gesangs.

Große dunkle Vögel kreisten über der St. Jakobus-Kathedrale,

Schwarzstörche oder übergroße Stare, die mit klaren Schwüngen

und verkrakelten Kapriolen die armenische Schrift in den Himmel

schrieben. “Der Mensch ist noch lange nicht das, was er kann,

und schon gar nicht das, was er über sich zu wissen glaubt.“

Später stand ich im Hof der armenischen Druckerei,

wo ein uralter Katholikos mit Hilfe winziger Eidechsen

aus rissigen Holzlettern Kommentare zu den Kommentaren

zur Lebensgeschichte des Mesrop Maschtotz formte,

die auch in den anderen Vierteln Jerusalems beachtet wurden.

Als ich jetzt die Traurigkeit sah in den Augen der Armenier,

die mit ihren Eseln aus den schwarzen Gärten von Bergkarabach

in das Elend von Jerewan ziehen mussten, weil die Geschichte

unbedingt zeigen will, zu welcher Verderbtheit sie fähig ist,

fragte ich mich, was noch alles passieren kann, wenn wir demnächst

den Beginn des dritten Jahres des Krieges erleben müssen,

und mir fiel der armenische Künstler Arshile Gorky ein, dessen Familie

dem Genozid zum Opfer gefallen war und dessen Heimatstadt

im 1. Weltkrieg ausradiert wurde. Weil er begriffen hatte,

dass der Mensch das einzige Wesen ist, dass Angst hat vor sich selber,

wollte er seine Biographie umschreiben, um als ein anderer

ein bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts zu werden.

Aber das Jahrhundert sass in ihm drin und frass ihn innerlich auf,

da nahm er sich - der Krieg war erst drei Jahre vorbei - einen Strick

und erhängte sich zwischen seinen Bildern im Atelier in Sherman,

USA. Übrigens habe ich den letzten der Äpfel in meinem Garten

Ende November gepflückt. Er war so versteckt unter den Blättern,

dass ich ihn erst gesehen habe, als die nunmehr kahlen Äste

ihr trostloses armenisches Gebet in den Nebel schrieben:

„Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll, sagt der Prophet,

meine Rechte verdorren.“

Jerusalemzitat: Milosz

Zitat der Mensch: abgewandelt von Blumenberg

Mesrop Matschtotz: Heiliger und Erfinder des armenischen Alphabets