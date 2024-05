Michael Krüger – Das vierte Gedicht

Im Vierten Gedicht von Michael Krüger im Amt des Poeta Laureatus dreht sich noch einmal alles um die Ukraine: Ein Bild aus einer Zeitung wird zum Symbol der zynischen russisch-orthodoxen Kirche, ein toter Vogel zum grotesken Erlösungssymbol.

Das vierte Gedicht

Es ist warm geworden und länger hell, da sieht man auf den Fotos

die Toten besser in der grün aufblühenden Landschaft. Einer liegt da

wie vom Kreuz gefallen nach langer Folter, die Hände im Schlamm.

Schwer ist zu verstehen, wie in diesem verkrampften Körper

alles enthalten sein soll, die ganze Geschichte der Menschheit,

der Schrei und das Schweigen und der Dämon der Wahrheit,

und schließlich die trübe Gewissheit, dass einer mehr ist als ein Stück Fleisch

mit aufgerissenen Augen, in denen der Schuss noch nachhallt.

Sie konnten den Tod nicht aufhalten. Das Blut verbreitet sich

auf dem Boden wie Tinte auf Löschpapier, es berührt schon

die Kletten, Disteln und die unerschütterlichen Schlehen im Hintergrund.

Gott ist 1941 zurückgetreten, das ist die unsichtbare Schlagzeile,

die immer mitläuft. Den Platz will einer besetzen im blauen Anzug

und Krawatte, gesegnet von einem waschechten Patriarchen

mit sauberen Händen. Der viel Blut braucht, um die Kelche

des Imperiums zu füllen. Ein anderer lässt sich eine Krone

auf den schon lichten Haarkranz drücken, deren Edelsteine

mit schwarzem Schweiss poliert sind, das war zu der Zeit,

als die Schönheit noch vom Volk gewählt wurde.

Am Morgen lag ein toter Vogel auf dem Balkon, den hatte die Katze

ausgenommen nach Strich und Faden. Ich legte den Rest sanft

in die Zeitung mit dem Bild des toten Soldaten, stieg

über der Lumpenmann, der seit Tagen im Eingang sitzt

in seiner Kathedrale aus Elend, Auswurf und zähem Schmutz

und lautstark das Ende der Welt ankündigt, ein Metaphysiker

des Unrats, den ich jeden Tag reich beschenke, wechselte

die Strassenseite und übergab mein fragiles Päckchen

einer der leuchtenden Plastikboxen, die für die Reinheit der Stadt

zuständig sind. Ja, das gibt es auch: Behälter für die Reinheit

der Welt, in der wir leben oder die wir sind.

Gelesen vom Autor