Michael Krüger - Das dritte Gedicht

Im dritten Gedicht von Michael Krüger begegnen wir dem von Gott geprüften Hiob auf dem Misthaufen und einigen Mönchen. Wir sind in einer fernen und durchaus bedrohlichen Welt, die leider ziemlich aktuell wirkt.

Das dritte Gedicht

Im alten Russland sassen die Bojaren auf Misthaufen

gleichwie Hiob und sagten:Das ist mein Kaisertum.

Sie waren kundig in der Rede,aber unkundig im Herzen,

daran hat sich nichts geändert.Die Luft damals

war voller Mythen,dunkel war der Mond und die Sterne

waren tief verstört,und der Kummer fand nicht mehr heim.

In den Wäldern wurden Worte gesammelt,die der Seele

nützlich waren,sie wurden getrocknet und mit Wasser

aufgebrüht.Nachts gingen Wölfe durchs Dorf,

die zeigten kein Mitleid gegen die Schafe.

In einer Erdhöhle lebten Mönche,die tranken das Wasser

vom Fluss und bewegten die nielügenden Lippen

im Gebet,bis die heiligen Sätze müde waren und zur Erde

fielen,wo augenblicklich Erdbeben stattfanden

und anderntags Hungersnöte durchs Land zogen,

dass sich der Frieden verkroch.Man betete weiter zu Gott,

denn man wusste zu wenig von ihm,um ihn verleugnen

zu können.Wortkarg waren die Alten geworden,

ihre frommen Augen trübten sich ein,und weil sie nichts

mehr besassen,vererbten sie Bosheit und Hass.

Wir haben uns nicht danach gedrängt,die Hüter der Erde

zu sein,wir wissen nicht einmal mehr,wie man das Knie beugt

und die Füsse wäscht,und selbst das Blut am Messer

lassen wir trocknen.Solange es geht,überwachen wir

das Ziehen der Wolken,sie ziehen unaufhörlich nach Westen,

das verheisst nichts Gutes.Denn heute haben sie unser Land

genommen,aber morgen kommen sie,eures zu erobern.

Gelesen vom Autor