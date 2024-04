Martin Schulze Wessel – Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts wieder in die Mitte Europa hineingetragen. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr erfahren wir ein Gefühl akuter Bedrohung.

Zahlreiche Flüchtlinge sind aus den Gebieten im Osten der Ukraine Richtung Westen geströmt – Menschen mit körperlichen und seelischen Verwundungen. Wie sehr die Veränderungen auch uns betreffen zeigt die Audioführung „City X – Fragmente eines Krieges“ durch Stuttgart.

Regisseur Gernot Grünewald versucht in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Autorinnen Luda Tymoshenko und Maryna Smilianets die baden-württembergische Landeshauptstadt als Erfahrungsraum darzustellen, in dem sich diverse Lebensumstände widerspiegeln. Denn das ideologische Konzept der „Russki Mir“, einer russischen Welt, hinter der von Putin als „Spezialoperation“ bezeichneten Attacke reicht weit über die Grenzen Russlands hinaus.

Es bedroht alle jene Länder, in denen ethnische Russen leben. Konkret geht dieser kulturimperialistische Ansatz, der im frühen 19. Jahrhundert entwickelt wurde, in seinen Ansprüchen weit über die Ukraine hinaus.

Der Osteuropahistoriker Professor Jan Kusber, der an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz lehrt und forscht, erläutert im Gespräch dessen Entstehung und die aktuelle Interpretation durch Putins Machtelite in Moskau. Kusber erinnert daran, dass der Westen lange den Rückgriff auf eine slawische Eigenheit, die den Kern dieses Konzepts bildet, fälschlicherweise nur als Container voller rhetorischer Versatzstücke begriffen hat. Er sagt, die Mächtigen im Kreml störten sich nicht daran, dass wichtige Phasen der russischen Geschichte – wie die Reformen Peters des Großen und die Abschaffung der Zensur unter Zarin Katharina – nicht in das Konzept hineinpassten und sich in ihm die ethnische Vielfalt des Landes nicht wiederfindet.

Die „russische Welt“ ist in seiner Interpretation vor allem ein ländlicher Kosmos, der paradoxerweise in jenen Teilen der russischen Bevölkerung Anklang findet, die von der postindustriellen Entwicklung weitgehend abgehängt wurden.