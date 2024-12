Kleine Prosa, ganz groß. Mit erstaunlichen Pointen und phantastischen Reisen erzählt Marie T. Martin in "Woher nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen" von seltsamen Orten wie dem Baumwipfel-Café oder von Kleidungsstücken, die ein Leben verändern können – der besondere Charme des Buches besteht auch in den passenden Bildern von Ulrike Steinke, welche den Witz der geistreichen Miniaturen noch einmal widerspiegeln. Ein Gespräch mit Literaturkritikerin Maike Albath über das SWR2 Buch der Woche vom 6.7.2015

Vor nunmehr zehn Jahren ging mit Poetenladen.de eine Website online, die sich seitdem vor allem deutschsprachiger Lyrik widmet, aber auch Prosa, Portraits und Rezensionen veröffentlicht. Aus dem Internetportal entstand die Literaturzeitschrift "Poet" und auch der "Poetenladen Verlag". Und hier ist auch das dritte Buch der 1982 in Freiburg geborenen Autorin Marie T. Martin erschienen, das laut Buchcover "Kleine Prosa" enthält, und zwar unter dem gar nicht kleinen, sondern sehr drolligen Titel: "Woher nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen?"

Frau Albath, die Lektüre der kleinen Stücke von Marie T. Martin amüsiert. Ist diese Prosa eine Schmunzelliteratur?

Das klingt fast schon zu gefällig. Sie ist ja äußerst spitzfindig und sehr pointiert. Das Ganze läuft häufig auf kleine Höhepunkte zu. Bei dem ersten Stück "Kennen wir uns?" fiel mir das Motiv des Buckligen Männleins ein, das immer irgendwo aufzufinden ist, also das mit am Tisch sitzt und die Suppe isst und dann plötzlich im Bett liegt. Hier könnte es sogar auch ein Ex-Liebhaber sein. Und das Kennzeichen dieser Stücke ist, dass die Autorin die Sprache sehr wörtlich nimmt und dann ja zum Beispiel vom Ablegen in der Kammer des Kopfes erzählt, also dass Erinnerung auch zu etwas ganz Fassbarem wird. Und das Witzige liegt ja auch darin, dass dieser Gestus, in die Handtasche zu greifen, etwas sehr Intimes suggeriert, aber die Sprecherin andererseits das Gegenüber siezt und dann auch wieder nicht genau weiß, ob sie denjenigen vielleicht kennt oder ob sie vielleicht auch mit sich selbst spricht.

Also, da spielt die Autorin mit dem Erwartungshorizont des Lesers. Und ich musste denken, an ganz unterschiedliche Werke, also zum Beispiel auch an "Alice im Wunderland", denn das Ganze hat häufig so einen Zug ins Surreale, ins Fantastische, ins Märchenhafte. Darauf versteht sie sich sehr gut. Und es ist ja eine ganz klare, durchstrukturierte, durchgearbeitete Sprache.

Elf Miniaturen gibt es insgesamt in dem Band. Sie haben es gerade eben schon gesagt, mit ganz erstaunlichen Pointen und fantastischen Reisen. Ich mochte sehr die "Textile Genealogie", die eine biografische Skizze anhand von Kleidungsstücken darstellt. Das regt in der Tat die Fantasie an, weil man sofort darüber nachdenkt, welche Mäntel, Jacken und Hemden das eigene Leben geprägt haben. Haben Sie auch Lieblingsminiaturen?

Für mich war auch die "Textile Genealogie" die schönste Serie, weil man dort so viel über diese Erzählerin selbst oder über diese stilisierte Erzählerin erfährt. Und die Idee, über Kleidungstücke die Familie neu zu erzählen und in den Blick zu nehmen, ist einfach großartig. Und das ist wunderbar, weil hier zum Beispiel ihr Ururgroßvater auftaucht, der ein Hirte war und nur eine einzige Jacke besaß, die er am Sonntag gewendet hat. Unter der Woche, wenn er seine Tiere hüten musste, war die eine Seite zu sehen, und für den Kirchgang dann die andere.

Oder auch die Großmutter, die eine Schneiderin war, die dann ganz am Ende noch einmal auftaucht und der Enkelin ein Kleid näht, ohne Maß zu nehmen an ihr. Sie schneider ihr dann ein Kleid mit einer enormen Oberweite und lässt es ihr zukommen und sagt dann: "Da wirst du noch reinwachsen." Sie selber hatte natürlich so einen riesigen Busen, an den sich das Kind immer andrücken konnte.

Da erinnert man sich natürlich auch sehr an sich selbst, was es bedeutete, zum Beispiel eine neue Jacke zu bekommen, oder gerade in der Schule, wo ja auch Konformismus gefragt ist, da wird dann diese Ich-Erzählerin ausgegrenzt, weil sie so ein besticktes Kleid hat. Das ist etwas sehr, sehr Anrührendes. Am Schluss - häufig sind es sehr schön insgesamt gewendete Prosareihen da nimmt sie dieses Motiv der Großmutter noch einmal auf, die dann bei ihrem ersten selbstgenähten Kleidungsstück, das gut gesäumt ist und gute Nähte hat, stolz gewesen wäre. Das ist eigentlich ein Rückschritt, eine Erzählung über die Vergangenheit. Und hier, an dieser Stelle, bekommt die Erzählerin selbst auch sehr deutliche Umrisse, was in vielen Prosaminiaturen, die ja fast so etwas Kleinodhaftes haben, nicht der Fall ist. Es ist häufig eher so eine postadoleszente Identität, ein sehr verblüffter Blick auf die Welt. Aber an dieser Stelle kommt eben die Geschichte ins Spiel.

Kleidungsstücke mit großem Symbolwert, das kennt man auch aus der Pop-Literatur. Bei Frau Martin ist das natürlich ganz anders erzählt, diese Kleidungsstücke, die sind natürlich in der Tat sehr klein, "Kleine Prosa" steht ja auch über diesem Band. Um solche Geschichten zu erzählen, brauchen andere Autoren Romane – und hier haben wir das auf engstem Raum. Das ist große Kunst.

Ja. Das ist so ein Geschichtenalbum, es sind oft fast mehr Geschichtenbilder, zu denen übrigens auch die Bilder, die beigegeben sind, von Ulrike Steinke, sehr gut passen. Da gibt es eine Parallele, die Bilder sind nämlich so ausgeschnitten wie aus Buntpapier und haben sehr harte, scharfe Konturen und ganz kräftige Farben. Und das trifft genau auch auf die Sprache zu.

Es ist eine sehr stark strukturierte Sprache, sehr zugespitzt, sehr einfach, knapp und griffig, mit eben dieser Pointe, die häufig ins Surreale gleitet. Eine sehr bildhafte Sprache. Zum Beispiel gibt es Wendungen wie: "Der Abend ist ein fein gesponnenes Netz, indem sich das Schweigen hängt oder ein Boot aus Licht".

Und ich hatte natürlich auch die Assoziation, weil sie ja "Kleine Prosa" als Genre offensiv nennt, dass sie hier mit dem Erwartungshorizont spielt.

Abgesehen von den großen Vertretern dieses Genres, Kafka und Robert Walser, fielen mir sofort auch Johann Peter Hebel "Die Kalendergeschichten" ein, weil Marie T. Martin ja aus Freiburg kommt und sicherlich diese Leseerfahrung gemacht hat. Da gibt es manchmal auch ein Spiel mit diesem Unterweisungscharakter der typisch ist für Kalendergeschichten. Also, dass es Berichte sind, vom Weltgeschehen, die aber hier ins Komische gewendet sind. Und dass es auch so etwas Naturkundliches gibt, was ja auch typisch ist für die klassischen Kalendergeschichten, also Ratschläge und Unterweisungen, die hier etwas sehr, sehr witziges bekommen. Und da ist der Assoziationshorizont, auch für den Leser, sehr breit. Und es gibt dieses sehr Konzentrierte, das ist etwas Typisches für Marie T. Martin.

In der Autorenbiografie sind diverse Stipendien, Preise und Auszeichnungen aufgeführt, und ich dachte während der Lektüre manchmal: ja, genau, diese kleine Prosa, die so herrlich possierlich daherkommt, eignet sich eben ganz hervorragend für Wettbewerbe und Einreichungen. Aber ich glaube, das ist auch die Schwäche, denn sie setzt manchmal doch zu stark darauf, vor allem zu gefallen. Was meinen Sie dazu?

Es kann sein, dass diese Art der kleinen Prosa auch zusammenhängt mit dem sehr Spontanistischen ihrer Generation, wenn Sie an die vielen Slam-Poeten denken und an Vortragskunst und an die Art und Weise das auch bei verschiedenen Gelegenheiten zu präsentieren, ob jetzt auf Festivals oder abends in Kneipen.

Dazu passt das natürlich sehr gut. Das ist so ein ganz bestimmter Gestus, der für diese Generation möglicherweise auch typisch ist. Und man hat zum Beispiel auch die ganz frühe Felicitas Hoppe im Kopf, oder an Peter Bichsel musste ich auch manchmal denken. Andererseits drückt sie sich natürlich vor den Fragen der Struktur eines längeren Textes. Es ist ja in diesen Miniaturen zum Teil nicht einmal auf die Länge einer Erzählung gekommen, sondern die sind so knapp, dass sie manchmal nur fünf oder sechs Zeilen umfassen. Und sie traut sich noch nicht zu – obwohl das in dieser textilen Genealogie schon angelegt ist – eine Figur über eine längere Strecke zu entwickeln. Und das verlangt ja dann auch einiges von der Autorin.

Also da wäre ich sehr gespannt, da sollte sie einmal den Mut fassen, das auch etwas ausführlicher zu tun.

Ja, ich würde mich auch freuen, wenn sie die eigenen Grenzen, die sie für diesen Band gesetzt hat und die einem natürlich auch einleuchten, wenn sie dieses literarische Programm mit all den Grenzen auch mal sprengen würde. Das würde mich sehr interessieren.

Ja, und hier bekommt es natürlich an manchen Punkten so etwas wie den Charakter einer Reihung. Also dass dann so viel Pointen aufeinander folgen oder so viele surreale Szenen, zum Beispiel in der Serie "Setz auf das weiße Pferd", diese ganzen Tiere, die da auftauchen. Oder in einer anderen Szene, in der Restaurants und Orte, an denen man essen kann, im Mittelpunkt stehen. "Kleiner Gastronomieführer" heißt diese Reihe. Da gibt es zum Beispiel Flussrestaurant oder ein Wipfelcafé, eine Freundin, die in einem Baumwipfel, unter lauter Baumhäusern, ein Cafe eröffnet hat. Das sind wunderbare Einfälle, die sie aber nicht auf die Länge eines Romans ausdehnt. Und das sollte sie vielleicht einmal versuchen, dass man da dann auch ein Gespür für das Fantastische bekommt, das sich ja auch durchaus durch verschiedene Landschaften und Orte ziehen kann, aber was dann passiert, wenn es sich entwickelt und wenn vielleicht auch die Figuren mehr in Kontakt kommen.

Sie haben es vorhin schon gesagt, der Charme des Buches besteht auch in der Gestaltung von Ulrike Steinke. Diese Bilder und Zeichnungen passen ganz hervorragend zu dieser kleinen Prosa. Wenn man das so sagen darf ist der Band ja auch ein Geschenkbüchlein, mit dem man bestimmt nichts falsch machen kann. Und das ist nicht negativ gemeint, vor allem für Leser, die möglicherweise nicht so gerne über die lange Distanz gehen. Würden Sie das Buch verschenken?

Ich würde es unbedingt verschenken, und sogar auch an etwas ältere Kinder, weil dieser Sprachwitz etwas ist, das Kindern sehr zugänglich ist und weil diese Bilder dieses Kräftige haben und auf starke Kontraste setzen. Und dieses Flirrende, Verschwimmende haben sie gerade nicht, also es ist ganz unimpressionistisch. Und es geht mehr darum zuzuspitzen. Und das zeichnet sich auch in den Bildern ab, und es ist übrigens auch vom Vorsatz Papier und von der Bindung, alles sehr sogfältig gemacht.

