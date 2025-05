Trotz allem heiter: die Hamburger Comic-Künstlerin Maren Amini

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. In Deutschland und Europa gilt der 8. Mai als Stichtag – weltweit war der Krieg erst am 2. September vorbei, mit der Kapitulation Japans. Was passierte in der Zeit dazwischen? Genau darauf konzentriere sich Oliver Hilmes Geschichten und szenische Beschreibungen über den Sommer 1945. Opfer wie Täter, Sieger wie Besiegte, Prominente und Unbekannte – nicht nur in Deutschland, sondern auch in New York, Paris und Moskau kommen zu Wort. Ihnen allen leiht der Hörbuchsprecher Julian Mehne seine Stimme. Unaufgeregt und doch eindringlich führt Julian Mehne durch die Komplexität der besonderen Situation. Eine eindrucksvolle Zeitreise, findet Sina Weinhold, die das Hörbuch vorstellt.