London Northwest: Ein Spaziergang mit der Schriftstellerin Zadie Smith

Zadie Smith ist ein literarischer Weltstar. Sie lebt schon immer in Londons Nordwesten, hier spielen viele ihrer Romane. „Was können wir je über andere wissen?“ ist eine Kernfrage ihres Werks.

„Zähne zeigen“ hieß der gefeierte Debütroman von Zadie Smith, mit dem sie dem multikulturellen London im Jahr 2000 eine neue Stimme verlieh. Inzwischen ist Smith ein Weltstar der Gegenwartsliteratur.

Sie wurde 1975 im Nordwesten Londons geboren, dort lebt sie noch heute, und nach wie vor ist diese Gegend ein wichtiger Schauplatz ihrer Bücher.

Ihr jüngster Roman „Betrug“ geht am Beispiel eines historischen Gerichtsprozesses im viktorianischen England sehr gegenwärtigen Fragen nach. Der Hochstapler, von dem Smith im Roman erzählt, ist auf dem Friedhof begraben, auf dem die Autorin täglich ihren Hund ausführt. Ein Spaziergang mit Zadie Smith durch ihr Viertel.

Zadie Smith: Betrug Pressestelle Kiepenheuer & Witsch Verlag Betrug Übersetzt aus dem Englischen von Tanja Handels Autor: Zadie Smith Genre: Belletristik Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag ISBN: 978-3-462-00544-8

Vom Paddington Old Cemetery bis zur Willesden Lane

Der Spaziergang mit Zadie Smith startet am Paddington Old Cemetery, den die Schriftstellerin seit der Pandemie jeden Tag besucht. Es ist ein milder Tag im Oktober, Smith hat ihre Mops-Hündin Peggy dabei. Sie tritt hinaus auf die Willesden Lane. Ganz in der Nähe wohnt Smith mit ihrem Mann, dem nordirischen Lyriker Nick Laird, und den zwei Kindern. In dieser Gegend ist die Schriftstellerin auch aufgewachsen. Einige ihrer Werke lässt sie in Willesden spielen, auch Teile ihres neuen Romans „Betrug“.

Romane von Zadie Smith Zähne zeigen (2000)

Der Autogrammhändler (2002)

Von der Schönheit (2005)

London NW (2012)

Swing Time (2016)

Betrug (2023)

Über die Kilburn High Road Richtung Queen’s Park

Weiter geht der Spaziergang über die Kilburn High Road, vorbei am ehemaligen Odeon Kino, das Zadie Smith früher häufig besucht hat. Sie passiert das Kiln Theatre, in dem ihr Stück „The Wife of Willesden“ 2021 uraufgeführt wurde. Vorbei an der Kilburn Station und dem ehemaligen Kilburn State Cinema geht es später Richtung Queen’s Park, wo Smith während der Pandemie in einem Café saß und an ihrem neuesten Roman geschrieben hat.

Über die Autorin Zadie Smith wurde 1975 als Tochter eines Engländers und einer Jamaikanerin im Nordwesten Londons geboren und wuchs auch dort auf. Am King’s College studierte sie Englische Literatur. In dieser Zeit veröffentlichte sie bereits eine Reihe von Kurzgeschichten, die ihr einen großen Erfolg einbrachten. Sie unterrichtete später Literatur in den USA und erhielt außerdem eine Professur für Kreatives Schreiben an der New York University. Für ihre Werke wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zadie Smith lebt mit ihrer Familie in London.

