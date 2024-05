„Merci Cherie“ – Literaturwissenschaftler Rainer Moritz bekennt sich zum Schlager

Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, ist bekennender Schlager-Fan. Seit den 1990ern publiziert er regelmäßig über den Schlager und geht auch mit passendem Bühnenprogramm auf Lesetour. Am 14. Juli gastiert Moritz mit seinem seinem Buch „Schlager. 100 Seiten“ im Theaterhaus Stuttgart.

Schlager-Leidenschaft von den Eltern geprägt

Während die anderen die Rolling Stones, die Beatles oder Alice Cooper hörten, legte Rainer Moritz Bernd Clüvers Schallplatte mit dem „Jungen mit der Mundharmonika“ auf den Teller. Diese Leidenschaft wurde durch sein Elternhaus geprägt und er teilte sie bereits in seiner Jugend mit einem Klassenkameraden. Eine Haltung, mit der er sich auf dem Schulhof allerdings nicht outen konnte, so Moritz, weil er sehr allein war mit dieser Haltung.

„Auch die ersten Kontakte zum weiblichen Geschlecht aufzunehmen mit Vorschlägen wie 'lass uns heute Nachmittag eine Chris Roberts-Kassette hören‘, das war kein großer Erfolg.“

Schlagertexte zum Schrecken der Deutschlehrer im Unterricht diskutiert

Dennoch hat er sich zu seiner Leidenschaft bekannt und versuchte sie, zum Schrecken seiner Deutschlehrer, in den Unterricht einzubauen. Ihm ging es dabei um die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, was einen literarisch wertvollen Text von einem Schlagertext unterscheidet. Und um diese Verletzungen seiner Jugend zu überwinden, musste er später Bücher über Schlager schreiben - wie er ironisch anmerkt.

Moritz, Rainer: Schlager. 100 Seiten Pressestelle Reclam Schlager. 100 Seiten Autor: Rainer Moritz Genre: Sachbuch Verlag: Reclam

Udo Jürgens ist einer der „Urgötter“ von Moritz

„Immer wieder geht die Sonne auf“ – Diesen Song von Udo Jürgens, den Rainer Moritz als einen seiner „Urgötter“ bezeichnet, hört er seit seiner Jugend. Ihn fasziniert bis heute an dem Schlagersänger, dass er Deutschland immer begleitet hat, im kollektiven Gedächtnis fest verankert und ein Geschichtenerzähler ist.

Ein Schlagertext ist kein Bachmann-Gedicht

Wobei dem Literaturwissenschaftler auch klar ist, dass ein Schlager kein Ingeborg Bachmann-Gedicht ist und man klar unterscheiden müsse, was ein Genre will. Natürlich ist der Schlager eine konventionelle Textform, die bei vielen Menschen ankommen will, aber immer wieder auch wunderbare Ausreißer hat, so Moritz.

Auf eine Zeile wie 'Es fährt ein Zug nach nirgendwo‘ muss man als Texter erst mal kommen.“

Der Eurovision Song Contest ist ein Muss

Die Übertragung des Eurovision Song Contest (ESC) ist für Rainer Moritz ein fester Termin im Kalender. Dafür sagt er alle öffentlichen Veranstaltungen und literarischen Diskurse ab. Der Wettbewerb ist für ihn ein wunderbares kulturelles Phänomen, ein Kuriositätenkabinett, das sehr viel auch über Ländersympathien aussagt. Und dass Deutschland dabei immer so schlecht abschneidet, so Moritz, sagt nicht nur über das schreckliche Liedgut etwas aus, sondern auch ein bisschen was über den Stellenwert, den Deutschland innerhalb des europäischen Kontextes als Land spielt.

Am Freitag, 14.Juli liest Rainer Moritz. aus seinem Buch „Schlager. 100 Seiten“ im Theaterhaus Stuttgart, musikalisch begleitet vom gebürtigen Stuttgarter Musiker und Entertainer Wolfgang Seljé

