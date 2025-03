Literatur entdecken: neue Stimmen, große Romane und bewegende Geschichten

Redaktion und Moderation: Theresa Hübner



Neue Bücher von Patrick Modiano, Jonathan Lethem, Annett Gröschner und Kjersti Anfinnsen

Kurz vor Beginn der Leipziger Buchmesse erkundet das Lesenswert Magazin die Literaturszene des Ehrengastes Norwegen. Längst gibt es da mehr als grüne Weiten und finstere Krimis. Thomas Böhm, Experte für norwegische Literatur, erzählt im Lesenswert Magazin, welche spannenden Autorinnen und Autoren auf der Messe zu entdecken sind.



Wer direkt loslassen will, dem empfiehlt Lesenswert Kritikerin Julia Schröder den Roman der Norwegerin Kjersti Anfinnsen. "Letzte zärtliche Augenblicke"ist ein erstaunlich kurzweiliges Buch über eine über 90-jährige Herzchirurgin, die zurück auf ihr Leben schaut. Obwohl die meisten Freunde und Weggefährten schon verstorben sind, wehrt sie sich gegen die Einsamkeit und entdeckt sogar die Liebe nochmal neu.



"Schwebende Lasten"heißt Annett Gröschners neues Buch. Es geht um das über das Leben einer Blumenhändlerin und später Kranfahrerin, die zwei Weltkriege und zwei Diktaturen erlebt und dabei immer nur eins versucht: anständig bleiben. Corinne Orlowski hat auf der Buchpremiere in Berlin mit Annett Gröschner gesprochen.



Die beiden Hosts des Tiktok Kanals "literally" Miriam Fendt und Knut Cordsen sind zu Gast im Lesenswert Magazin und erklären, warum ausgerechnet Klassiker auf der Plattform so beliebt sind. Beide sind sicher: Johann Wolfgang Goethe wäre der erste Tiktok Star geworden, hätte es das Medium zu seiner Zeit schon gegeben.



Jonathan Lethem ist mit "Der Fall Brooklyn" auf vertrautes literarisches Terrain zurückgekehrt. Der Autor, der selbst in Brooklyn aufgewachsen ist, seziert den Mikrokosmos der Dean Street, die heute zu den angesagtesten Straßen New Yorks zählt. Lethem erzählt von der Bandenkriminalität der 1970er bis zur beginnenden Gentrifizierung Brooklyns.



Nobelpreisträger Patrick Modiano Buch feilt weiter an seinem Projekt, in dem jedes Buch ein Kapitel eines einzigen großen Romans bildet. "Die Tänzerin" hat nicht mal 100 Seiten und kommt so leicht und schwebend daher, wie der Titel es vermuten lässt. Tilla Fuchs hat das Buch gelesen und findet, dass man es auch wunderbar als Einzelstück genießen kann.



Was bedeutet die Leipziger Buchmesse 2025 für norwegische Autorinnen?

Gespräch mit Thomas Böhm



Kjersti Anfinnsen - Letzte zärtliche Augenblicke

Aus dem Norwegischen von Sabine Richter

Septime Verlag, 180 Seiten, 22,90 Euro

ISBN 978-3-99120-056-7

Erscheinungstermin 07.01.2025

Rezension von Julia Schröder



Jonathan Lethem - Der Fall BrooklynARD Spitzentitel

Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel

Tropen Verlag, 448 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-608-50244-2

Erscheinungstag 15.03.2025

Rezension von Christoph Schröder



Patrick Modiano - Die Tänzerin (ARD-ST)

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl

Hanser Verlag, 96 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-446-28146-2

Erscheinungstag 18.03.2025

Rezension von Tilla Fuchs (SR)



Annett Gröschner -Schwebende Lasten (ARD-ST)

CH. Beck Verlag, 282 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-406-82973-4

Erscheinungstag 20.03.2025

Reportage von Buchpremiere von Corinne Orlowski (rbb)



Ein Jahr Literally, der Tik tok Kanal vom BR

Gespräch mit Knut Cordsen und Miriam Fendt (BR )