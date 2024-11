Lutz Seiler mit dem Leipziger Buchpreis 2020 ausgezeichnet

Verena Güntner, 1978 in Ulm geboren, studierte Schauspiel in Salzburg und lebt heute in Berlin. Ihr Roman „Power“ handelt von der Suche nach einem verlorenen Haustier in einem aussterbenden Dorf. Es ist die Geschichte einer Radikalisierung, die erzählt, was mit einer Gemeinschaft geschieht, die den Kontakt zu ihren Kindern verliert. „In zarter und sicherer Sprache schichtet Verena Güntner Ebene auf Ebene, demontiert Geschlechterzuschreibungen, hält sich fern vom Klischee“, findet die Jury.

