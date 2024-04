Übersetzer-Duo Holger Fock und Sabine Müller erhalten Paul-Celan-Preis

Gemeinsame Expeditionen ins Deutsche: Holger Fock und Sabine Müller Pressestelle Deutscher Literaturfonds/privat

Holger Fock und Sabine Müller erhalten den Paul-Celan-Preis 2023 für herausragende Übersetzungen ins Deutsche. Die beiden Übersetzer werden für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet, das meisterhafte Übertragungen aus dem Französischen von bedeutenden Autoren wie Mathias Énard, Alain Mabanckou, Sylvain Tesson oder Philippe Grimbert umfasse, wie der Deutsche Literaturfonds am 17. Juli in Darmstadt mitteilte. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis wird am 27. November in Berlin verliehen.

Übersetzung mit „leichthändiger Eleganz“: Die geheimste Erinnerung der Menschen

Anlass für die Auszeichnung ist nach Angaben des Deutschen Literaturfonds die „so präzise wie ästhetisch beglückende Übersetzung“ des 2022 im Hanser-Verlag erschienen Romans „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ des senegalesischen Schriftstellers Mohamed Mbougar Sarr. Die Jury lobte den „unerschöpflich reichen Wortschatz, die Fähigkeit, endlose Satzkaskaden mit leichthändiger Eleganz im Deutschen nachzubilden oder Figuren, Schauplätze und Dialoge so lebendig zu gestalten wie das Original“.

Der 1958 in Ludwigsburg geborene Holger Fock und die 1959 in Lauffen am Necker geborene Sabine Müller arbeiten seit vielen Jahren als Übersetzer-Duo im „Familienbetrieb“. Für ihre Arbeit wurden sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2011 mit dem Eugen-Helmlé Übersetzerpreis.

Der Paul-Celan-Preis ist nach dem Lyriker und Übersetzer Paul Celan (1920-1970) benannt und wird seit 1988 vergeben. Das Preisgeld wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.