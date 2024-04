Für einen Gedichtband: Fontane-Preis 2023 an Matthias Nawrat

Fontanepreisträger Matthias Nawrat. Sein Gedichtband „Gebete für meine Vorfahren“ handelt von den Vergessenen der Geschichte, Nawrats Kindheit in Polen sowie von Flucht und Heimatlosigkeit. Pressestelle Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg//Lorena Simmel

Der Fontane-Literaturpreis 2023 geht an den Autor Matthias Nawrat (43). Er werde für seinen im letzten Jahr erschienenen Lyrikband „Gebete für meine Vorfahren“ gewürdigt, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Bekanntgabe des Preisträgers am 7. August in Potsdam. Nawrats Werk behandle Themen, die große Literatur ausmachen wie der „Zweifel an der Sprache in Zeiten von Gewalt“. Er sei mit „den Mitteln der Lyrik auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und dem Wesen des Menschen“, so die Ministerin.

„Wir befinden uns (...) in einer Zeit, da der Faschismus überall in Europa wieder erstarkt. Mich beehrt der Glaube der Preisstiftenden und der Jury an die Dichtung und an ihre Relevanz, und ich will versuchen, die Verantwortung gegenüber der Mitmenschlichkeit, die mit jedem literarischen Wort verbunden ist, auch weiterhin ernst zu nehmen.“

Matthias Nawrat wurde 1979 im polnischen Opole geboren und studierte Biologie in Heidelberg und Freiburg, danach Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel/Bienne. Seit 2012 lebt er als freier Schriftsteller in Berlin. Er veröffentlichte Erzählungen, Essays, ein Tagebuch sowie mehrere Romane. Für seine Bücher erhielt er bereits den Literaturpreis der Europäischen Union 2020.

40.000 Euro als zweijähriges Stipendium

Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung des Landes Brandenburg und der Stadt Neuruppin wird alle zwei Jahre verliehen. Das Preisgeld finanziert ein 24-monatiges Stipendium an Autorinnen und Autoren, die mit ihrem Werk erstmalig herausragendes öffentliches Interesse gefunden haben. Die Auszeichnung gehört nach Ministeriumsangaben zu den höchstdotierten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum. Neuruppin ist die Geburtsstadt des Schriftstellers Theodor Fontane (1819-1898).

Preis mit mehreren Vorgängern

Der Fontane-Preis hat mehrere Vorgänger. Er wurde erstmals von 1913 bis 1922 vergeben und nach 1949 als zweigeteilter Preis. Den West-Berliner Fontane Preis erhielten unter anderem Peter Huchel, Uwe Johnson, Arno Schmidt, Günter Grass, Wolf Biermann und Wolfgang Hilbig. Den Preis des DDR-Bezirks Potsdam erhielten unter anderem Christa Wolf und Helga Schütz.

1994 wurde der Fontane-Literaturpreis von der Stadt Neuruppin neu gestiftet. Preisträger waren unter anderem Friedrich Christian Delius, Christoph Ransmayr und Josef Bierbichler.