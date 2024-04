Eine Buchhandlung sollte für Kinder laut Jury idealerweise ein Ort für literarische Impulse sein. picture-alliance / Reportdienste Carmen Jaspersen

Für ihre besonderen Angebote für Kinder und Jugendliche sind in Baden-Württemberg 25 Buchhandlungen ausgezeichnet worden. Sie würden sich in außerordentlicher Weise für die Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen einsetzen, erklärte die Jury bei der Preisverleihung am 2. Mai in Stuttgart. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler seien wichtige Impulsgeber für Lehrer und Eltern.

„Mit viel Engagement und Ideenreichtum vermitteln die Buchhandlungen neben Spaß und Leseerlebnissen Kreativität, Fantasie und Meinungsvielfalt, mit denen unsere Kinder und Jugendlichen die Gesellschaft reicher machen.“

Gütesiegel für zwei Jahre

Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lesepartner für Kinder- und Jugendliteratur“ wird alle zwei Jahre vom Land Baden-Württemberg und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Es kann als Empfehlung für die besondere Kompetenz von den Buchhandlungen verwendet werden.

Leseaktionen für ukrainische Kinder

Lobend erwähnt wurden von der Jury kreative Literaturveranstaltungen für junge Leser, Formate zur Leseförderung sowie das Ansprechen von aktuellen Themen wie dem Ukraine-Krieg. Aktionen habe es auch für ukrainische Kinder gegeben. Das Siegel ging unter anderem an Buchhandlungen in Baden-Baden, Bad Mergentheim, Karlsruhe, Marbach, Nagold, Rottweil und Waldkirch. Die Preisverleihung fand in der Stuttgarter Buchhandlung „Buchstäbchen“ statt.