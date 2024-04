111 Flaschen Riesling und Rheingau-Literatur-Preis für Arno Geiger

Arno Geiger, hier lesend in einer Koblenzer Buchhandlung, wird im September mit 111 Flaschen Riesling aus dem Rheingau ausgestattet. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey

Der Rheingau-Literatur-Preis 2023 geht an den Schriftsteller Arno Geiger für sein Buch „Das glückliche Geheimnis“. Darin erzähle Geiger von seiner über Jahrzehnte hinweg verborgen gehaltenen Leidenschaft, dem Durchstöbern der Altpapiercontainer in Wien, teilte das Rheingau-Musik-Festival am 3. Mai in Oestrich-Winkel mit. Die Auszeichnung ist mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Rheingauer Riesling verbunden und wird am 24. September auf Burg Schwarzenstein in Geisenheim verliehen.

„'Mein glückliches Geheimnis' ist das beste Beispiel für die Meisterschaft der lakonischen Schilderung geworden. Das Buch ist zugleich Selbstauskunft und Gesellschaftsporträt, ein Lehrstück und ein Lesevergnügen.“

Arno Geiger, 1968 geboren, lebt in Wien und Wolfurt. Zu seinen Werken gehören der Roman „Es geht uns gut“ (2005), „Der alte König in seinem Exil“ (2011), der Roman „Unter der Drachenwand“ (2018) und „Das glückliche Geheimnis“ (2023). Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet.

Literaturpreis eines Musikfestivals und des hessischen Kunstministeriums

Der Rheingau-Literatur-Preis wird seit 1994 jährlich vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Judith Hermann, Ursula Krechel, Sasa Stanisic, Robert Seethaler, Dörte Hansen und im vergangenen Jahr Katerina Poladjan. Das Preisgeld wird vom Rheingau-Musik-Festival und dem hessischen Kunstministerium zur Verfügung gestellt, ein Hotel stiftet den Wein.