Küche zum Teilen: Griechisch kochen mit Vefa Alexiadou

Der Lyriker Jan Röhnert widmet sich in seinen Gedichten häufig der Natur, insbesondere Felslandschaften wie dem Karst, dem Gelände in Röhnerts Heimat Thüringen. Er hat sich intensiv mit Geologie beschäftigt und erkundet in seinen Texten auf nahezu wissenschaftliche Weise die Zusammenhänge zwischen der Natur und dem Menschen. Die Natur dient ihm dabei oft als Symbol für menschliche Beziehungen.