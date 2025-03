Kristine Bilkau – Halbinsel

per Mail teilen

Kristine Bilkaus neuester Roman „Halbinsel“ ist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 nominiert. „Ein sensibel gebauter Roman über emotionale Altlasten, über Großzügigkeit und über das Geschäft mit dem Klima-Gewissen“, heißt es in der Jurybegründung.

Eine Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Hier an der Nordsee lebt Annett, fast fünfzig, allein in einem kleinen Haus. Sie leitet die Bibliothek in der nahen Kleinstadt und hat einen Hund. Seit zwanzig Jahren ist sie Witwe, seit fünf Jahren ist die Tochter aus dem Haus. Annett hat sich eingerichtet im Allein-Sein.

Doch plötzlich zieht Linn wieder bei ihrer Mutter ein. Nach dem Studium im Ausland und einem erfolgreichen Start ins Berufsleben hatte Linn einen Zusammenbruch – und will jetzt nur noch ihre Ruhe haben. Schlafen, essen und auf gar keinen Fall die Zukunft planen. Erstaunt stellt Annett fest, dass sie damit gar nicht gut umgehen kann.

Fünfundzwanzig würde sie diesen Winter werden, alle diese Jahre, diese gesamte Zeit schien mir so überschaubar, so verschwindend schnell vergangen, als stünde ich an einer Bahnschranke und ein Zug rast vorbei, da kommt er, da ist er, da fährt er, und dann höre ich nur noch sein Rauschen aus der Ferne wie ein Echo. Schwanger werden, ein Kind zur Welt bringen, den Partner verlieren, das Kind großziehen, es davongehen sehen, diese Jahre: hier, das sind sie gewesen, und hier, das sind die Fehler, die du gemacht hast.

Feinfühliges Mutter-Tochter-Portrait

Kristine Bilkaus Roman „Halbinsel“ ist das feinfühlige Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung, bei der die Trauer um den früh verstorbenen Partner und Vater immer mitschwingt. Nach dessen plötzlichen Tod aufgrund einer nicht erkannten Herzinsuffizienz versuchen beide, zu funktionieren. Das gelingt ihnen auch.

Nach Linns Zusammenbruch haben die beiden wieder einen gemeinsamen Alltag – doch die Perspektive auf die jeweils andere hat sich verändert. Die gemeinsamen Wanderungen durchs Watt sind exemplarisch für die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen.

Kristine Bilkau: „Bei meinen Romanfiguren finde ich, dass das Watt in bestimmten Situationen ihre Ängste hervorlockt, würde ich sagen. Die Angst der Mutter um das Kind, die Angst, dass einem überhaupt auch im Leben, wenn man da so durchmarschieren muss, zwischendurch die Kraft verlässt, dass man mit den anderen nicht mithalten kann. Zum Beispiel auch, wenn man in einer Gruppe wandert. Und an anderen Stellen legt das Watt aber auch die Stärken von den beiden Figuren frei, finde ich.“

Scheitern der Eltern-Generation

Kristine Bilkau beschreibt das Dilemma einer Generation von Eltern, die ihren Kindern einen zuversichtlichen Blick auf die Welt vermitteln wollen, aber angesichts von Kriegen und der Klimakrise eigentlich nur scheitern können.

Bilkau: „Es kommt ja einmal vor, dieses Gedicht von Liliencron, wo er über diese riesige Sturmflut schreibt, und die Mutter liest diese Zeilen oder erinnert sich an diese Zeilen. Sie denkt an die Vergangenheit und bei der Tochter sieht man dann schon, sie denkt an die Zukunft, das ist einfach der große Unterschied zwischen diesen beiden Generationen.“

Kristine Bilkau - Halbinsel Pressestelle Luchterhand Verlag Halbinsel Autor: Kristine Bilkau Genre: Roman Verlag: Luchterhand (224 Seiten, 24 Euro) ISBN: 978-3-630-87730-3

Sinnkrise als Chance

Kristine Bilkau, im gleichen Alter wie ihre Ich-Erzählerin und in Hamburg lebend, lässt Annett voller Verständnis und Mitgefühl auf die jüngeren Generationen blicken. Und so ist es die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die bei allen Unwägbarkeiten des Lebens Sicherheit und Glück bereithält.

Die Sinnkrise der Tochter wird damit auch zu einer Chance für die Mutter, sich selbst noch einmal anders zu erleben. Mutiger, kämpferischer, neugieriger auf das Leben: